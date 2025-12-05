Yatmadan 4 saat önce kesin: Meğer kalp ritmini bozuyormuş!

  • İSTANBUL
Uzmanlar, sağlıklı uyku için tavsiyeler vermeye devam ediyor.

Yeni bir araştırmaya göre, gece boyunca yapay ışığa maruz kalmak, dünya genelinde en fazla ölüme neden olan hastalık olan kalp-damar hastalıkları riskini önemli ölçüde artırabilir.

Gece ışığı kalp hastalığı riskini artırabilir JAMA Network Open dergisinde yayımlanan araştırmada, yatak odasında parlak ışık altında uyuyan kişilerin, kalp yetmezliği geliştirme riskinin yüzde 56, koroner arter hastalığı riskinin yüzde 32 ve felç riskinin yüzde 28 daha yüksek olduğu belirlendi.

Araştırmanın yazarlarından Dr. Daniel Windred, çalışmanın "şimdiye kadarki en kapsamlı analiz" olduğunu ve katılımcıların 2013–2022 yılları arasında 13 milyon saatlik ışık verisinin incelendiğini söyledi. Çalışma, İngiltere'de 40–69 yaş arası yaklaşık 89 bin kişiyi kapsadı.

Sirkadiyen ritim bozuluyor Uzmanlara göre, yapay ışık melatonin hormonunun üretimini engelleyerek uyku döngüsünü bozuyor ve kalp damar sistemine zarar veriyor.

Penn State Üniversitesi Uyku Araştırma Merkezi'nden Dr. Julio Fernandez-Mendoza, "Işık, vücut için bir stres kaynağı gibi davranabilir; kalp atışını, stres hormonlarını, kan şekeri ve insülini artırarak inflamasyona yol açabilir" dedi.

Gündüz ışığı kalbe iyi geliyor Araştırma, gece ışığının zararlı etkilerinin yanı sıra gündüz saatlerinde yeterli doğal ışığa maruz kalmanın kalp sağlığına olumlu etkiler sağladığını da ortaya koydu.

Uzmanlardan öneriler Yatmadan en az 4 saat önce ekran kullanımını azaltın. Gereksiz ışıkları kapatın veya loş, sıcak tonlu lambalar tercih edin. Pencereden gelen ışığı engellemek için karartma perdeleri kullanın. Parlak dijital saatlerden ve tavan lambalarından uzak durun./ kaynak: akşam

