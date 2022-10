Mercedes-Benz Türk 100 bininci otobüsünü banttan indirdi

Ağır ticari araç endüstrisinin öncüsü, benzersiz küresel birikimiyle 55 yıldır Türkiye için değer yaratan Mercedes-Benz Türk, Hoşdere Otobüs Fabrikası’nda 100 bininci otobüsünü üretti.

50 bininci otobüs üretimini kuruluşunun 41. yıldönümü olan 2008 yılında gerçekleştiren Mercedes-Benz Türk Hoşdere Otobüs Fabrikası, ikinci 50.000 otobüsünü 14 yılda üretti.

Mercedes-Benz Türk, otobüs ihracatına başladığı 1970 yılından bu yana 62.000’i aşkın otobüs ihracatına ulaştı. 50 bininci otobüsünü ürettiği 2008 yılına kadar 22.500 otobüs ihraç eden şirket, 2008-2022 yılları arasında 40.000’e yakın otobüs ihraç etti.

2008 yılından bu yana istihdamını 2 katına çıkaran ve 4 bini aşkın çalışanı ile hem Türkiye’nin hem de dünyanın en teknolojik, en çevreci ve en entegre otobüs üretim merkezlerinden biri olan Hoşdere Otobüs Fabrikası, ürettiği her 10 otobüsten 8’ini 70’ten fazla ülkeye ihraç ediyor.

Mercedes-Benz Türk İcra Kurulu Başkanı Süer Sülün, “Bugün 100 bininci otobüsümüzü banttan indirmenin gururunu yaşıyoruz. 2008 yılında şirketimizin kuruluşundan tam 41 yıl sonra 50 bininci otobüsümüzü banttan indirmiştik. İkinci 50.000 otobüsümüzü 14 yılda ürettik. Türkiye’de üretilen her 2 otobüsten 1’ini üretiyor, ürettiğimiz her 10 otobüsten 8’ini ihraç ediyoruz. Tüm çalışanlarımız ve paydaşlarımızla markamızın öncü konumunu otobüs alanındaki bayrak taşıyıcı misyonumuzla sürdürmeye devam edeceğiz” dedi.

Türkiye’de 1967 yılından bu yana ağır ticari araç endüstrisinin temel taşlarından biri olan Mercedes-Benz Türk, 100 bininci otobüsünü bantlardan indirerek tarihi bir başarıya imza attı. 4 bini aşkın çalışanı ile hem Türkiye'nin hem de dünyanın en teknolojik, en çevreci ve en entegre otobüs üretim merkezlerinden biri olan Mercedes-Benz Türk Hoşdere Otobüs Fabrikası'nın bantlarından inen 100 bininci otobüs üçüncü nesil Mercedes-Benz Travego oldu. Mercedes-Benz Türk Hoşdere Otobüs Fabrikası, 1995 yılında Mercedes-Benz 0 403 modeliyle başlayan üretim serüveninde iç pazardaki başarısının yanı sıra yurt dışına yaptığı ihracatla da Türkiye ekonomisine önemli katkı sağladı.

100 bininci otobüsün banttan inişi için Mercedes-Benz Türk Hoşdere Otobüs Fabrikası’nda düzenlenen törende konuşan Mercedes-Benz Türk İcra Kurulu Başkanı Süer Sülün, “2008 yılında, şirketimizin kuruluşundan tam 41 yıl sonra, 50.000’inci otobüsümüzü banttan gururla indirmiştik. İkinci 50.000 otobüsümüzü 14 yılda ürettik. Bugün 100.000’inci otobüsümüzü banttan indirmenin gururunu yaşıyoruz. Türkiye’de üretilen her 2 otobüsten 1’ini üretiyor, ürettiğimiz her 10 otobüsten 8’ini ihraç ediyoruz. Bugün 70’ten fazla ülkeye yaptığımız otobüs ihracatımız, 62.000 adedi aştı ve biz bu ihracatın yaklaşık 40.000 adedini 2008 yılından itibaren gerçekleştirdik. Ülkemizin ekonomisine, istihdamına ve geleceğine katkı sağlayan bir firma olarak, tüm çalışanlarımız ve paydaşlarımızla beraber markamızın öncü konumunu, otobüs alanındaki bayrak taşıyıcı misyonumuzla sürdürmeye devam edeceğiz” dedi.

Mercedes-Benz Türk Otobüs Üretiminden Sorumlu İcra Kurulu Üyesi Bülent Acicbe ise “Hoşdere Otobüs Fabrikamızda 4.000’i aşan çalışanımız ile Türkiye’yi dünyaya bağlayan fabrika olarak üretiyor ve geliştiriyoruz. Bizim açımızdan ve ülkemiz açısından bugün çok önemli bir kilometre taşına daha ev sahipliği yapan Hoşdere Otobüs Fabrikamızda 100 bininci otobüsümüzü banttan indirmenin gururunu yaşıyoruz. Bu benzersiz anı yaşamamızda katkısı olan başta tüm çalışma arkadaşlarımız olmak üzere paydaşlarımıza, müşterilerimize ve yolcularımıza teşekkürlerimi sunarım.

Türkiye’yi, dünyanın otobüs üretimindeki üslerinden biri haline getirdiğimiz çalışmalarımız sonrasında sadece üretimimiz ve ihracatımızla değil, bünyemizde barındırdığımız İstanbul AR-GE Merkezimiz ile de tüm dünyadaki Mercedes-Benz otobüslerin Ar-Ge sorumluluğunu üstlenerek ülkemize katma değer sağlıyoruz” diye konuştu.

Toplam ihracat 62 bin adedi aştı

Mercedes-Benz Türk, üretime başladığı 1968 yılından bu yana Mercedes-Benz ve Setra marka 17 farklı otobüs modelinin üretimine imza attı. İlk otobüs ihracatını 1970 yılında gerçekleştiren firma o tarihten bu yana Avrupa, Asya, Afrika ve Amerika kıtalarında yer alan 70’in üzerinde ülkeye 62 bin adedin üzerinde otobüs ihraç etti. Şu an ise Hoşdere Otobüs Fabrikası’nda Mercedes-Benz ve Setra markalı 6 model, çeşitli versiyonlarıyla üretilip ihraç ediliyor.