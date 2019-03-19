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Meram’da, Cumhur İttifakından istişare toplantısı

Konya’nın merkez Meram İlçesinde, AK Parti ve MHP İlçe Teşkilatları tarafından istişare toplantısı düzenlendi.

19 Mart 2019 Salı 13:58
Meram’da, Cumhur İttifakından istişare toplantısı

Konya’nın merkez Meram İlçesinde, AK Parti ve MHP İlçe Teşkilatları tarafından istişare toplantısı düzenlendi.


MHP Meram İlçe Başkanlığı ev sahipliğinden düzenlenen toplantıya Cumhur İttifakı’nın AK Partili Meram Belediye Başkan Adayı Mustafa Kavuş, MHP İlçe Başkanı İbrahim Ay, MHP MYK Üyesi Hüseyin Korkmaz, AK Parti Meram İlçe Başkanı Mustafa Dolular ile parti yöneticileri katıldı. Toplantıda Cumhur İttifakı’nın önemi bir kez daha vurgulanarak birlik ve beraberlik pekiştirildi. Daha güzel bir Meram için ortak hareket etmeye devam edileceği vurgusu yapılarak daha iyi hizmet etmek yarışında birlikteliğin daim olacağı vurgulandı.

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Haber Tarihi: 19 Mart 2019 Salı 13:58
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