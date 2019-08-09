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Meram, Kurban Bayramına hazır

Konya’nın merkez Meram ilçe Belediyesi, Kurban Bayramı hazırlıklarını tamamladı.

09 Ağustos 2019 Cuma 15:56
Meram, Kurban Bayramına hazır

Konya’nın merkez Meram ilçe Belediyesi, Kurban Bayramı hazırlıklarını tamamladı.


Meram Belediyesi ilçe genelinde vatandaşların huzur ve sağlık içinde bir bayram geçirmeleri adına kurban satış yerinden kesim alanlarına, sağlıktan temizliğe kadar tüm alanlarda önlemlerini aldı. Vatandaşların Kurban Bayramını kutlayan Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, “Bayramın rahmet ve bereketi, Filistin’den Mısır’a, Suriye’den Güney Asya’ya kadar dünyanın pek çok yerinde zulüm gören tüm mazlumların kurtuluşuna ve tüm insanlığın mutluluğuna vesile olsun” dedi.



“Bu şehir bayramları her zaman maneviyatına yakışır kutladı, kutlamaya da devam edecek”


Hac farizasını yerine getirmek için mübarek topraklarda bulunanların ibadetlerinin kabul olmasını da temenni eden Belediye Başkanı Kavuş, sözlerini şöyle sürdürdü: “Birlik, beraberlik ve kardeşlik duygularını en güzel şekliyle idrak ettiğimiz bayram günlerinin, tüm Türkiye, Konya ve Meram’da manasına uygun şekilde yaşanacağına olan inancımız tamdır. Meram, büyüklerin ziyaret edildiği, küçüklerin sevindirildiği, ailelerin, dostların bir araya geldiği bayramları, maneviyatına yaraşır bir şekilde idrak etmeye her zaman önem göstermiştir, göstermeye de devam edecektir inşallah."


Meram Belediyesinden yapılan açıklamada, ilçede ekiplerin, bayram süresince görevlerinin başında olduğu belirtilerek, "Çomaklı Mahallesinde bulunan satış bölgesinin düzenleme çalışmalarını tamamlayan ekipler, bu alanın dışında satışlara izin vermeyecek. Vatandaşlar, 24 saat hizmet veren veteriner hekimlere, kurbanlıklarını ücretsiz olarak muayene yaptırabilecekler. Kurbanlıkların sağlık ve belge kontrolleri de Meram Belediyesi Zabıta Ekiplerince aralıksız sürdürülecek. Çevre Koruma Kontrol Müdürlüğü ve Zabıta Müdürlüğü ekipleri başta olmak üzere belediyeye bağlı ekipler, Meram’da vatandaşların Kurban bayramının sorunsuz geçmesi için görev başında olacak. Oluşturulan Acil Müdahale Ekibi ile sorunlara anında müdahale edilecek. Meram Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri bayram süresince satış yerleri, et çekimi yapılan işletmeler ile kurban satış ve kesim noktalarını denetleyecek" denildi.


Meram Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü de, satış amacıyla getirilen hayvanların sevk belgelerinin, kulak küpeleri ve pasaportlarının bulunması, dişi hayvanların, serbest veteriner hekimlerden alınmış damızlık değeri taşmadığına dair Veteriner Hekim Raporunun giriş esnasında görevlilere gösterilmesinin gerektiği uyarısında bulunuldu. Meram’da kurban kesimi için 6 nokta belirlendi. Meram Belediyesi Kurban Satış Yeri, Melikşah Semt Pazarı, Aşkan Semt Pazarı, Arif Bilge Semt Pazarı, Kalfalar Semt Pazarı, Gödene Mahallesi TOKİ Semt Pazarının dışında kesimlere izin verilmeyecek.

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Haber Tarihi: 09 Ağustos 2019 Cuma 15:56
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