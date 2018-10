Meram Belediyesi asfalt ve beton labaratuvarı ile göz dolduruyor

Meram’da sezonun başladığı günden bu yana 350 bin m² sıcak, 350 bin m²’de soğuk asfalt döküldü. Meram Belediyesi Asfalt Şantiyesi Asfalt ve Beton Laboratuvarının son teknoloji modern cihazlarıyla kontrolden geçirilerek dökülen asfaltın çok daha kaliteli olması sağlanıyor. Laboratuvar sayesinde kullanılan betonlarında kalite standardı çok yüksekte. Asfalt kalitesinin yanında, altyapıdan sonra alt temel ve PMT serimi yapılarak döşenen yollarla da Meram’da hem yolların hem de yaşamın kalitesi artıyor. Bu yöntemle asfaltın daha uzun ömürlü olması sağlanarak ekonomiye de büyük katkı sağlanıyor.

“BU LABORATUVARLA YOLLARIMIZ, DAHA KALİTELİ VE DAHA EKONOMİK”

2014 yılından bu yana koyduğu hedefleri her yıl artırarak icraata dönüştüren Meram Belediyesinin, bir taraftan asfaltta rekor üstüne rekor kırarken diğer taraftan da dökülen asfaltın kalitesi ve ömrünün artırılması için önemli çalışmalara imza attığını söyleyen Meram Belediye Başkanı Fatma Toru, altyapısı tamamlanan tüm sokaklarda Fen İşleri Müdürlüğü Ekiplerinin, çalışmalarını, program dahilinde vakit kaybetmeden tamamladıklarını kaydetti. Sezonun başladığı ilk günden bu yana da aşınan ve deforme olan cadde ve sokaklarda da tamir, bakım işlemlerinin hız kesmeden gerçekleştirildiğini de hatırlatan Başkan Toru, “Meramlıların daha sağlıklı alanlarda yaşamını sürdürebilmesi ve daha yüksek standartlarda hizmet alabilmesinin hedeflendiği asfalt çalışmalarında 2014’ten beri her yıl kendi rekorumuzu egale ediyoruz. Asfalt miktarının çokluğunun yanında asfalt kalitesinin artırılması ve asfalt ömrünün daha da uzatılması için yoğun çaba sarf ediyoruz. Bu noktada önemli hizmetler veren Meram Belediyesi Asfalt Şantiyesi Asfalt ve Beton laboratuvarı standartları yükseltmek adına, önemli çalışmalara imza atıyor. Bu labaratuvarda kullanılan son teknolojik cihazlarla asfalt ve betonun kalite standartını en üst seviyeye çekmiş durumdayız” diye konuştu.

“KALİTENİN ARTIRILMASINA YÖNELİK ÇALIŞMALAR DEVAM EDİYOR”

Üretimden uygulamaya kadar her aşamasının ileri teknoloji desteğiyle yapılan asfaltın değişen iklim şartları, yağmur ve kar yağışlarından minimum derecede etkilenmesi ve yapılan yolun niteliğinin uzun süre bozulmaması sağlamak amacıyla laboratuvarın önemli deneylere imza attığını kaydeden Başkan Toru konuşmasını şöyle sürdürdü; “Laboratuvarımızda gelen hammaddelerin kalite deneyi olan penetrasyondanekstraksiyon yani asfaltın karışım ve bitüm yüzdesinin kontrolü için olan deneye, stabilite testinden sıkışma testine kadar her aşama ki deneyler son teknoloji cihazlarla yapılıyor. Testler sadece asfalt için değil, parke ve bordür içinde gerçekleştiriliyor. Parke ve bordür dayanım testinin yanında toprak ve alt yapı deneyleri ile de kalite her üründe iyiden iyiye artırılıyor. Elek analizi, Metilen Mavisi, Yassılık deneyi, Aşınma direnci, Su emme, Standart pracktor, Modifiyeprocktor, Optimum su miktarı ve serimi yapılmış altyapının kontrolü için yapılan kum konisi deneyleri ile yüksek seviyede bir asfaltın serimi yapılıyor. Amaç bir hizmeti sadece yapmış olmak değil, hizmeti en ileri seviyede kaliteli ve ekonomik yapmaktır. Biz bunun gayreti içindeyiz.”

“ASFALT UYGULAMASINDA DA KALİTE”

Kaliteli yollar için laboratuvar çalışmalarının yanında serim içinde özel yöntemler sergilediklerini ifade eden Başkan Fatma Toru, altyapıdan sonra alt temel ve PMT serimi yaparak asfalt kalitesinin daha da iyileşmesi ve daha uzun ömürlü olmasını sağladıklarını kaydetti. Yapılan yolun kaliteli ve standartların çok üstünde olması ülke ve vatandaşın ekonomisine de büyük katkı sağladığını kaydeden Başkan Toru, “Daha kaliteli yollar ve daha rahat bir kent yaşamı için sadece bu sezonda bugüne kadar 350 bin m² sıcak, 350 bin m² soğuk asfalt dökülen Meram’da hedef, araç ve yaya trafiğinin çok daha rahat ve çok daha konforlu olması. Kaliteli hizmet adına çalışmalarını titizlikle yürüten ekiplerimiz, Asfalt ve Beton laboratuvarının yanında asfaltı dökerken uyguladıkları sistemle hem kaliteyi artırıyor, hem de asfaltın uzun ömürlü olmasını sağlıyor. Ekiplerimiz, altyapıdan sonra alt temel ve PMT serimi yaparak asfalt kalitesinin daha da iyileşmesi ve daha uzun ömürlü olabilmesini sağlıyorlar. Kalitede sürekliliği yakalayabilmek adına da çalışmalarına devam ediyor. Kalite seviyesi yüksek bu çalışma tarzı ile amacımız Meram’ın ulaşım ağını daha da güçlendirmek ve daha güzel bir görünüme kavuşturup araç ve yaya trafiğinin daha da akıcı hale getirmek için. Meram’a ve Meramlılara kaliteli hizmet yakışır” diye konuştu.