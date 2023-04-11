  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan AK Parti seçim beyannamesini açıkladı

1 gram bile altını olanlar dikkat! İslam Memiş 'Geçmiş olsun' diyerek son tahminini ilan etti

Kübra Par'dan "kötü" haber! Böyle duyurdu

AK Parti'de sıcak gelişme! Erdoğan o ismi görevden aldı

Togg da listede! İşte Türkiye'de satılan en ucuz 10 elektrikli otomobil...

Akşener'in listesi FETÖ hayranlarıyla dolu! FETÖ'ye övgüler yağdıran o avukat birinci sıradan vekil adayı!

"Merkez Bankası Kapalıçarşı'dan dolar topluyor" yalanı! Gerçek bakın ne çıktı

Petrol ve doğalgaz keşfi dünyaya duyuruldu! Son 90 günde her yerden fışkırmaya başladı

Aday gösterilmeyen Tatlıses'ten yeni açıklama

Altın fiyatları için kuyumculardan tahmin! Önce yükseliş, sonra 2.250 TL! Hem ons hem gram altın rakamında görülmemiş tahminler
Gündem Meral Akşener'in uykusunu kaçıracak bir haber daha
Gündem

Meral Akşener'in uykusunu kaçıracak bir haber daha

Yeniakit Publisher
2023-04-11 17:47:00 -
Meral Akşener'in uykusunu kaçıracak bir haber daha

İYİ Parti Karabük eski İl Başkanı ve milletvekili aday adayı Ali Çetin Aygün, partisinden istifa etti. Mevcut durumda İYİ Parti’nin başarılı olamayacağını aktaran Aygün, "Başarılı olma ihtimali sıfır. Bu bir ahbap çavuş ilişkisiyle gelmiş görünüyor. Bir alt yapısı olmadığı konusunda şüphe yok" dedi.

Bir önceki dönem İYİ Parti Karabük İl Başkanı olan ve milletvekilliği aday adayı olan Ali Çetin Aygün, parti üyeliğinden istifa etti.

Aygün, yaptığı açıklamada, "Partimizde altyapısı olmayan şahıs, bir numara yapılmak suretiyle tabanın ve teşkilatın isteğine boyun eğilmedi bu da istifa gerekçemden biri olarak ön safhada yerini alıyor. Bunun dışında ben bu kirli siyaseti yapmak istemiyorum. Bu nedenle de istifamı verdim" dedi.

Parti yönetiminin başarılı olamayacağı yönünde aldığı kararla ilgili de Aygün, "Bu benim dışımda oluşan bir karar. Ama gördüğüm kadarıyla da bu kararların arkasında duran bir yönetim olmadı. Duyduğum kadarıyla da yönetimden birçok istifa söz konusu. Önemli bir istifa söz konusu var. Benim bulunduğum süre içinde oldukça çalkantılı ve dirençli bir muhalefet yapıldı bana karşı. Buna rağmen teşkilatları oturtturdum ve bu teşkilatlarda disipline ederek olması gerektiği haline bıraktım" diye konuştu.
Mevcut durumda İYİ Parti’nin başarılı olamayacağını aktaran Aygün, "Başarılı olma ihtimali sıfır. Bu bir ahbap çavuş ilişkisiyle gelmiş görünüyor. Bir alt yapısı olmadığı konusunda şüphe yok" dedi.

İYİ Partili Aytun Çıray'dan, Lütfü Türkkan’a ve Akşener'e bombardıman! 'Şehit bacısına küfreden ben değilim'
İYİ Partili Aytun Çıray'dan, Lütfü Türkkan’a ve Akşener'e bombardıman! 'Şehit bacısına küfreden ben değilim'

Siyaset

İYİ Partili Aytun Çıray'dan, Lütfü Türkkan’a ve Akşener'e bombardıman! 'Şehit bacısına küfreden ben değilim'
ÖNE ÇIKAN VİDEO

AK Parti'de sıcak gelişme! Erdoğan o ismi görevden aldı
AK Parti'de sıcak gelişme! Erdoğan o ismi görevden aldı

Gündem

AK Parti'de sıcak gelişme! Erdoğan o ismi görevden aldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan AK Parti seçim beyannamesini açıkladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan AK Parti seçim beyannamesini açıkladı

Siyaset

Cumhurbaşkanı Erdoğan AK Parti seçim beyannamesini açıkladı

Kan kaybetmeye devam ediyor! İYİ Parti'de şok istifa
Kan kaybetmeye devam ediyor! İYİ Parti'de şok istifa

Gündem

Kan kaybetmeye devam ediyor! İYİ Parti'de şok istifa

AK Parti'den milletvekili adayı oldu! Abdülhamid'den Tahsin Paşa'ya ilk tepki
AK Parti'den milletvekili adayı oldu! Abdülhamid'den Tahsin Paşa'ya ilk tepki

Gündem

AK Parti'den milletvekili adayı oldu! Abdülhamid'den Tahsin Paşa'ya ilk tepki

İYİ Partili Aytun Çıray tek tek ifşa etti: FETÖ’cüleri milletvekili adayı yaptılar
İYİ Partili Aytun Çıray tek tek ifşa etti: FETÖ’cüleri milletvekili adayı yaptılar

Gündem

İYİ Partili Aytun Çıray tek tek ifşa etti: FETÖ’cüleri milletvekili adayı yaptılar

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23