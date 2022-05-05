Meral Akşener'in siyasi çıkarlarına hizmet etmişti! O sağlıkçıya disiplin cezası verildi
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in partisinin grup toplantısında kürsüye çıkarttığı Selçuk Devlet Hastanesi'nde görevli Röntgen Teknisyeni Derya Tunç'a disiplin cezası verildi.
Yeniakit.com.tr
İP Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin grup toplantısında Selçuk Devlet Hastanesi'nde görevli röntgen teknisyeni Derya Tunç'u kürsüye çıkarttı.
Kürsüde İP'in siyasi çıkarlarına alet olan Tunç, iktidarın sağlık politikasını eleştirdi.
Disiplin cezası verildi! 1 yıl da kademe ilermesi durduruldu
İzmir Valiliği, Derya Tunç'a, "Herhangi bir siyasi parti yararına veya zararına fiilen faaliyette bulunmak." gerekçesi ile disiplin cezası verildiğini duyurdu.
İzmir İl Sağlık Müdürlüğü, Derya Tunç'un görev yaptığı Selçuk Devlet Hastanesi Başhekimliği'ne şu yazıyı gönderdi:
Hastanemizde görevli röntgen teknisyeni Derya Tunç'un 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 125/D-o bendi gereğince 1 yıl kademe ilerlemesinin durdurulması cezası ile tecziyesine ilişkin İzmir Valiliği İl Disiplin Kurulu'nun 23.03.2022 tarih ve 2022/37 sayılı karar ilgi yazı ekinde ilişikte gönderilmiştir.
Mezkûr kararda belirtilen disiplin cezasının uygulanması, ayrıca kararın adı geçene tebliğ edilmesi ile günlü ve imzalı tebellüğ belgesinin Müdürlüğümüz Personel Hizmetleri Başkanlığı Disiplin İşlemleri Birimine gönderilmesi hususunda gereğini bilgilerinize arz ederim.