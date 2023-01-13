Meral Akşener'in hastaneye kaldırılmasının perde arkası aralandı! Genel merkezde neler olmuş neler

İYİ Parti Arkara İl Kongesi öncesi adaylık krizi yaşandığı ve dün akşam hastaneye kaldırılan Meral Akşener'in, bu tartışmalar sırasında genel merkezde olduğu ortaya çıktı.

T24'te yer alan habere göre; İYİ Parti Ankara İl Kongresindeki adaylık çekişmesinin perde arkasını aktardı.

İYİ Parti’de kurultay öncesinde kongre süreci devam ederken, Ankara İl Kongresi’nin de 14 Ocak’ta yapılması planlanmıştı. Koray Aydın’ın desteklediği Keçiören İlçe Başkanı Serdar Tunç, 27 Aralık’ta İl başkanlığı için adaylığını açıkladı. İYİ Parti Mali İşler Başkanı Ümit Dikbayır ile Parti Genel Sekreteri Uğur Poyraz’ın yanı sıra genel merkezin büyük çoğunluğunun desteklediği Ankara İl Başkan Yardımcısı ve Merkez Disiplin Kurulu üyesi Batuhan Yılmaz da 7 Ocak’ta adaylığını duyurdu. Daha önce adaylıklarını açıklayan Kevser Ofluoğlu ve Serkan Bedirhanoğlu da Yılmaz lehine adaylıktan çekildiklerini belirtti.

Koray Aydın, Tunç’la fotoğraf paylaştı

Batuhan Yılmaz'ın adaylığını açıklamasının ardından Koray Aydın, 9 Ocak’ta Serdar Tunç ile bir araya geldikleri fotoğrafı sosyal medya hesabından paylaştı. Tunç, bir gün sonra da genel merkezi ziyaret ederek genel başkan yardımcıları Koray Aydın, Şenol Sunat, Metin Ergun, Ünzile Yüksel ile milletvekilleri Halil İbrahim Oral ve Durmuş Yılmaz ile görüştü. Bu görüşmenin fotoğrafı da yine Koray Aydın tarafından paylaşıldı.

Darbe girişimini öven tweet'leri ortaya çıkmıştı

Aydın’ın açıklamasının ardından Serdar Tunç’un 15 Temmuz gecesi, darbe girişimini övdüğü “Hâlâ onurlu, şerefli askerimizin varlığı umut veriyor” tweeti attığı ortaya çıktı. Tunç’un aynı zamanda AKP’lilere yönelik küfür içerikli tweetleri de kamuoyuna yansıdı. Buna karşın Koray Aydın ile birlikte İYİ Parti Yerel Yönetimler Başkanı Metin Ergun’un Tunç’a desteğini sürdürdüğü öğrenildi. Edinilen bilgiye göre, dün de genel merkezde, bugün yapılması planlanan Ankara İl Kongresi ile ilgili son bir toplantı düzenlendi.

Kongre 29 Ocak’a ertelendi, tek adayda karar kılındı

Toplantıda Aydın ve Ergun’un Tunç’la ilgili desteğinin sürdüğünün belirtilmesi üzerine bazı yöneticiler tepki gösterdi. Tunç’a karşı olan partililerin “Küfür siyasetinden uzak durması gerekenlerin, bu siyaseti izlemesi kabul edilemez” söylemini dile getirdiği öğrenildi. Bu sırada gerilim yaşandığı ve Akşener’in de genel merkezde olduğu öğrenildi. Akşener’in aynı günün akşamı hastaneye kaldırılması dikkati çekti.

Akşener gerilime müdahale etti

Bugün de Akşener’in sürece müdahale ettiği ve Batuhan Yılmaz'ın da Serhat Tunç’un da adaylıktan çekilmesini istediği belirtildi. Bu gelişmelerin ardından partide Ankara İl Kongresi’nin ertelenmesine karar verildi.

Hukuken, kongre süreci, erteleme sonrası baştan başlayacağı için ve kongre yeri, tarihi ve saatiyle gündeminin seçim kuruluna en az 15 gün önceden bildirilmesi gerektiği için kongrenin 29 Ocak’ta yapılmasına ve kongreye de tek aday İYİ Parti Kurucular Kurulu Üyesi Faruk Köylüoğlu ile gidilmesine karar verildi.