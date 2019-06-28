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Meral Akşener'e FETÖ soruşturması! Avukatından ilk açıklama geldi

Hakkında FETÖ soruşturması başlatılan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in avukatı Hasan Seymen açıklama yaptı.

28 Haziran 2019 Cuma 18:02
Meral Akşener'e FETÖ soruşturması! Avukatından ilk açıklama geldi

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener hakkında "FETÖ üyeliği" suçlamasıyla soruşturma başlattığı ortaya çıktı.

Avukatından ilk açıklama

İYİ Parti Seçim İşleri Hukuk ve İnsan Hakları'ndan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Avukat Hasan Seymen, soruşturma ile ilgili Akşener'in ifadesine başvurulmadığını belirtti.

Meral Akşener avukatlığını yapan Hasan Seymen'in yaptığı açıklama şöyle:

"Müvekkilim, İYİ Parti Genel Başkanı Sayın Meral Akşener hakkında 2016 yılında FETÖ soruşturması başlatılmıştır. Asılsız iddialarla dayanaksız bir şekilde ve tümüyle siyasi sebeplerle açılan soruşturma dosyasında, o tarihten bu yana herhangi bir somut delil bulunmadığı gibi, Sayın Meral Akşener'in de ifadesine başvurma ihtiyacı duyulmamıştır.

Tüm kamuoyunun malumu olduğu üzere, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimi'nden sonra gerek müvekkilim Meral Akşener, gerekse müvekkilimin genel başkanı olduğu İYİ Parti hızlı bir yükselişe geçmiş bulunmaktadır. Bu yükselişin sonucunda birçok Büyükşehir Belediye Başkanlığı ile İl Belediye Başkanlığı milletimizin takdir ve güveni ile Millet İttifakı adaylarına emanet edilmiştir. Son olarak da, müvekkilimin olağanüstü çabaları ve desteği ile İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimi de unutulmaz bir sonuç ile neticelenmiştir.

"İhtiyaç duyulan delilleri bizzat teslim edeceğiz"

Bu husus birilerini rahatsız etmiş olacak ki, 2016 tarihli soruşturma tekrar canlandırılarak 28.05.2019 tarihinde "SORUŞTURMA İÇERİĞİNİN ŞÜPHELİ VEYA MÜDAFİİ TARAFINDAN ÖĞRENİLMESİ HALİNDE SORUŞTURMANIN AMACININ TEHLİKEYE DÜŞECEĞİ DEĞERLENDİRİLEREK" dosya içeriğini inceleme veya belgelerden örnek alma yetkimizin kısıtlanmasına karar verilmiştir. Bugün yani 28.06.2019 tarihinde bu kısıtlama kararının kaldırılması talebiyle dilekçe vermiş bulunmaktayım. Malumunuz olduğu üzere; Gerek FETÖ'nün siyasi ayağının araştırılması gerekse müvekkilim Sayın Meral AKŞENER'e atılan FETÖ iftirasının ortaya çıkartılması amacıyla bizzat İYİ Parti TBMM Grubu tarafından araştırma önergesi verilmiş; ancak bu önerge iktidar partisi ve MHP oylarıyla reddedilmiştir. Bu soruşturmanın hukuk kuralları çerçevesinde sürdürülmesi ve sağlıklı bir şekilde sonuçlandırılması için elimizden geleni yapacağız. Varsa Savcılık makamının ihtiyaç duyduğu tüm delilleri bizzat teslim edeceğiz. Ayrıca bizleri yargı erkini kullanarak sindirmeye çalışanlara karşı mücadele etmekten asla vazgeçmeyeceğiz.

"Kararın kaldırılmasını istiyoruz"

Sayın Genel Başkanımızın veremeyeceği hiçbir hesabı yoktur. FETÖ ile yıllarca kol kola olanların bizlere attıkları çamurlar hiçbir şekilde üzerimize yapışmaz. Bunu en iyi bilenler de 3 yıldır sebepsiz yere bekleyen soruşturma dosyasını bugün tekrar raftan indirtenlerdir. Üç yıldır açık olan dosyada toplanamayan hangi delil, 3 yıl sonra kısıtlama kararı verilerek toplanacaktır? Kısıtlama kararının kaldırılarak soruşturmanın şeffaf bir şekilde, tüm milletimizin huzurunda yapılmasını istiyoruz. Müvekkilim Meral Akşener Türkiye'nin umududur. Bu umudu kimseye örseletmeyiz. Herkes haddini de hakkını da bilmelidir. Bilmeyenlere bildirmek ise İYİ'lerin görevidir. Hepinize iyi çalışmalar diliyorum."

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Haber Tarihi: 28 Haziran 2019 Cuma 18:02
  1. İstanbul
  2. Ankara
  3. Meral Akşener
  4. İYİ Parti

YORUM YAZ

  • Zıya Zıya 55 dk önce
    Bak gibi feto militanı yurtta sulh cihanda sulh diye hoykuruyordu şimdi versi hesabını sitajer bakan
  • Hanedanoğlu Hanedanoğlu 56 dk önce
    25000 Askerle Saray'ın altını üstüne getirecekti. Nereden aldı bu kadar yüreği. 15 Temmuz sonrası niye uzun süre sessizliğe büründü. Onu en iyi Sayın Tansu Çiller bilir. Zamanında kimin ricası ile Içişleri Bakanı yapıldı?
  • Feto uyeligimiFeto uyeligimi59 dk önce
    Yav akit hani hep hak hukuk din diyanet diyon ya.. eğer feto üyeliğinden biri alınacaksa Akp nin tepeden tırnağa alınması lazım bu birr bu olaylar yaşanırken düğün dernekte göbek atan komutanlar dönemin genelkurmay başkanı alınmalı ikiresmileri mahsusa başkanımız yani reisimizin kara kutusu yani mit müsteşarı alınmalı ucccc banlarsan hesap sorulmadan feto meselesi hakkıyla cozulmez çözülemez..
  • BAL-KES-10BAL-KES-101 sa önce
    İ.P.....SİYASİ HURDALIK PARTİSİ......SEX SKANDALINDAN DOLAYI MHP NİN KOVDUĞU SİYASİ HURDALAR !!
  • Can BaskanCan Baskan1 sa önce
    FETO den yargilanan ilk siyasetci mi olacak yani ? Cok ilginc , hicbir AKP li siyasetci yargilanmazken baska partiden birinin yargilanacak olmasi traji komik.
  • Trabzonspor Trabzonspor 1 sa önce
    Bu karıyı bitim kadar sevmem ancak fetoden yargilanacaksa bence kadir topbaş,melih gökçek,recep altepe ve daha birçoğu da yargılanmalı değil mi?
  • Meral Koray AlooMeral Koray Aloo1 sa önce
    Fetò ve sevecenleri vatan hainimi meral koray?cevap bekliyorum.

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