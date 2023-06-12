Meral Akşener’e çok büyük şok! O isim İyi Parti'den istifa etti

Eski Devlet Bakanı ve 27. Dönem İyi Parti Milletvekili Ahat Andican, kurucusu olduğu partisinden istifa etti. İyi Parti’ye gerektiği şekilde hizmet ettiğine inandığını, bu konudaki takdirin millette olduğunu belirten Andican, "Ne yazık ki bugün geldiğimiz noktada İyi Parti yönetimi ile siyasal ve yapısal açıdan uyumlu bir çalışma yürütme imkânı kalmamış durumdadır” dedi.

Andican, muhalefet yapmaya, partisiz olarak devam edeceğini belirtti.



ÖNE ÇIKAN VİDEO