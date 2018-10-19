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Meral Akşener'e çelenk şoku! İYİ Partililerin düğününe alınmadı

İYİ Parti Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Vahap Akbaba'nın oğlunun düğününe katılamayan Meral Akşener, çelenk gönderdi. Çelenk düğün işletmecisi tarafından içeri alınmadı.

19 Ekim 2018 Cuma 21:59
Meral Akşener'e çelenk şoku! İYİ Partililerin düğününe alınmadı

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Vahap Akbaba'nın oğlu Oğuzhan'ın düğününe davet edildi. Partinin Ankara'daki yöneticileri tam kadro düğündeki yerlerini aldı.

Akşener son anda Vahap Akbaba'ya telefon açarak yarınki Mersin programı için uçak saatinde ayarlama yapamadığını, Adana'ya gideceğini söyleyerek düğüne gelemeyeceğini bildirdi.

Gelemeyince çelenk gönderdi

Ankara'daki Ihlamur Kasrı isimli mekanda yapılan düğüne gidemeyen Meral Akşener, çelenk gönderdi. Akbaba ailesinin yakın dostları, MHP ve İYİ Parti yöneticileri de düğünü adeta çelenk yağmuruna tuttu.

İşletmeci almadı

Düğüne gönderilen çelenkler, bir bir içeriye alındı. Son anda Meral Akşener'in çelengi de solana geldi. Salon işletmecisi, Akşener'in çelengini görünce, dışarı çıkartılmasını istedi. Düğün sahipleri bunu kabul etmedi. Taraflar arasında çok sert tartışma çıktı, düğün iptal noktasına geldi. Israrlar karşısında salona gönderilen diğer çelenkler yolun karşısına konurken, sertleşen ortamda Meral Akşener'in düğüne gönderdiği çelenk ancak salonun dış kapısının kenarına konuldu.

Kaynak ciddigazete

 

Haber Tarihi: 19 Ekim 2018 Cuma 21:59
  1. Mersin
  2. Ankara
  3. Adana
  4. İYİ Parti
  5. Meral Akşener

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