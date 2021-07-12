Meral Akşener'e bu soruyu sorarsanız çantasından patlıcan çıkarır

Geçtiğimiz günlerde kapatma davası süreci devam eden HDP'nin İzmir mitingine CHP İzmir İl Başkanlığı tam kadro katıldı. Mitingde skandal bir konuşma yapan CHP'li İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, "Sonuna kadar hep beraberiz" dedi.

CHP ve HDP arasındaki kirli ittifakın gözler önüne serildiği mitingde HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, teröristbaşı Abdullah Öcalan için "tecridi kaldırın" çağrısı yaptı.

Akit TV'de Murat Alan'ın sunumu ve Yeni Akit Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu'nun yorumlarıyla ekranlarınıza gelen Manşetlerin Dili'nde CHP ve HDP arasında yapılan ittifak masaya yatırıldı.

Yeni Akit Gazetesi Haber Müdürü Murat Alan, milliyetçi ve muhafazakar olduğunu iddia eden İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in seçimlerde ittifak yaptığı CHP'nin "Öcalan'ın heykelini dikeceğiz" diyen HDP ile birlikte iş tuttuğunu söyledi.

CHP ile HDP'nin artık ittifak yaptıklarını saklamadığını belirten Murat Alan, şunları söyledi:

"Akşener'in ortağı CHP, HDP ile artık açıktan ittifak yapıyor. Çok güzel yapsınlar, 'ortağımız' da desinler. İllegal bir şekilde öyle masa arkalarında görüşmeler olmasın. Kürsünün önüne çıksınlar ama sorun şu; Bunlar kürsünün önüne çıktığında Meral hanım nerede? Bu soruyu sorun Meral hanıma çantasından çıkaracak patlıcanı ve diyecek ki; 'Patlıcan ne oldu biliyor musunuz?', 'Domates biber fiyatlarından haberiniz var mı?'"