Meral Akşener'den 'Mansur Yavaş'ı aday yapın' diyen vatandaşa ilginç cevap! 'Tamam...'
Burdur ziyareti kapsamında vatandaşlarla bir araya gelen İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, "Mansur Yavaş'ı aday yapın." diyen vatandaşa ilginç bir cevap verdi.
Yeniakit.com.tr
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Burdur ziyareti kapsamında parti otobüsü üzerinde vatandaşlara seslendi.
6+1'li masanın Cumhurbaşkanı adayının kim olacağı belirsizliğini korurken, Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Mansur Yavaş'ı aday göstermemeleri durumunda Yavaş'ı partilerinin adayı yapabileceklerini söylemişti.
Akşener'den ilginç cevap!
İP'li Akşener'in vatandaşlara seslendiği sırada bir vatandaş, "Mansur Yavaş'ı aday yapın." diye bağırdı.
"Mansur Yavaş'ı aday yapın" çağrısını duyan Akşener, vatandaşa, "Tamam, söyledin." cevabını verdi.
Akşener, daha sonra konuşmasını noktalayarak otobüsüne doğru geçti.