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Siyaset Meral Akşener'den gündeme bomba gibi düşecek ziyaret!
Siyaset

Meral Akşener'den gündeme bomba gibi düşecek ziyaret!

Adı cumhurbaşkanlığı adaylığı konusunda tartışılmaya devam eden Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mansur Yavaş ile İYİ Parti lideri Meral Akşener bugün bir görüşme gerçekleştirecek. Görüşmenin ardından bir açıklama yapılacağı bildirildi.

Yeniakit Publisher
2022-04-11 12:27:00 -
Meral Akşener'den gündeme bomba gibi düşecek ziyaret!

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, bugün İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'i ziyaret edecek.

İki isim saat 12.00'de İYİ Parti Genel Merkezi'nde bir araya gelecek. Akşener ve Yavaş'ın görüşmenin ardından bir açıklama yapması bekleniyor.

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, geçen hafta katıldığı FOX TV canlı yayınında cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Mansur Yavaş’ın adaylığını destekleyeceklerine dair açıklama yapmıştı.

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden konuyla ilgili yapılan açıklamada ise, "Mansur Yavaş’ın Cumhurbaşkanı adaylığı hakkında spekülatif haberlerle hiçbir ilgimiz bulunmamaktadır" denilmişti.

 

 

 

 

 

 

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Yorumlar

Mustafa

Mansur chpnin adamı, kemal kendisini tasfiye edecek adamı istemez, meral, Reis sayesinde alayınız chp, hdp çizgisinde birleştiniz, yani hanginizi alıp, hdpye, chpye koysak sırıtmazsınız.
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