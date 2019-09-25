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Meral Akşener elindeki anket sonucunu paylaştı! 'Partimizin oyları Ahmet Davutoğlu'na kayıyor'

İYİ Parti Lideri Meral Akşener, elindeki anket sonuçlarını katıldığı bir canlı yayında açıkladı. Akşener'in elindeki anket sonuçlarına göre, partisinin oylarının bir kısmı eski Başbakan Ahmet Davutoğlu tarafından kurulması beklenen yeni partiye gidiyor. Akşener'in bu açıklamaları, sosyal medyada 'yeni parti kurulsun diye Davutoğlu ve Babacan'ı gazlıyor' şeklinde yorumlandı.

25 Eylül 2019 Çarşamba 12:40
Meral Akşener elindeki anket sonucunu paylaştı! 'Partimizin oyları Ahmet Davutoğlu'na kayıyor'

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, elindeki anket sonuçlarını açıkladı.

Fatih Altaylı'nın Habertürk'teki programında Ali Babacan ve Ahmet Davutoğlu'nun parti hazırlıklarını değerlendiren Akşener, "Her iki arkadaşımızın da bir an evvel parti kurmalarını temenni ediyorum. Türk siyasetinde aşırı kutaplaşma var. Yeni seçeneklerin, renklerin, çeşitliliğin olmasında büyük fayda var" derken, eline ulaştığını söylediği bir anketten şu bilgileri aktardı:

"Davutoğlu'nu gazladı"

Partimizin oyu en son 11.1'di. 10.6-11.1 gibi geldi. Çok ilginç MHP'nin oyları sayın Babacan'a gidiyor bu araştırmada. MHP'nin oyu yüzde 4'ler gibi görünüyor. Üstüne olan oylar AK Parti yönetim anlayışına itiraz eden seçmen kitlesi. Bizden bir miktar oy sayın Davutoğlu'na gidiyor. Güneydoğu'da bize gelen oy sayın Davutoğlu'na gidiyor. Milliyetçi, demokrat ve kalkınmacıyız biz. Bugün 11.1'le bir diğer yerden gelen 10.6 oyumuz var.

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Haber Tarihi: 25 Eylül 2019 Çarşamba 12:40
  1. Meral Akşener
  2. Meral Akşener anket
  3. Ahmet Davutoğlu

YORUM YAZ

  • kayan kayana..kayan kayana..3 dk önce
    Demek ki Tavukoğlu !Y! Parinin yerini alacak!
  • kalemdarkalemdar29 dk önce
    davut oglunun fetocu olduğunu sanmiyordum. bunun böyle bir acıklama yaptığına göre ikisininde pensilvanyadan yönetildiğinin ispati.
  • Hakan TemurHakan Temur44 dk önce
    Mhp nin oyu yuzde 4 mu bu soze neremle guleyim
  • SonerSoner50 dk önce
    Sen yeni partiler kurulunca yok olacaksın apla sana oy veren bütün fetocu akp karşıtı dindar kesim yeni partilere kayacak apla sen artık siyaset sahnesinde yoksun

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