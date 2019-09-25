Meral Akşener elindeki anket sonucunu paylaştı! 'Partimizin oyları Ahmet Davutoğlu'na kayıyor'

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, elindeki anket sonuçlarını açıkladı.

Fatih Altaylı'nın Habertürk'teki programında Ali Babacan ve Ahmet Davutoğlu'nun parti hazırlıklarını değerlendiren Akşener, "Her iki arkadaşımızın da bir an evvel parti kurmalarını temenni ediyorum. Türk siyasetinde aşırı kutaplaşma var. Yeni seçeneklerin, renklerin, çeşitliliğin olmasında büyük fayda var" derken, eline ulaştığını söylediği bir anketten şu bilgileri aktardı:

"Davutoğlu'nu gazladı"

Partimizin oyu en son 11.1'di. 10.6-11.1 gibi geldi. Çok ilginç MHP'nin oyları sayın Babacan'a gidiyor bu araştırmada. MHP'nin oyu yüzde 4'ler gibi görünüyor. Üstüne olan oylar AK Parti yönetim anlayışına itiraz eden seçmen kitlesi. Bizden bir miktar oy sayın Davutoğlu'na gidiyor. Güneydoğu'da bize gelen oy sayın Davutoğlu'na gidiyor. Milliyetçi, demokrat ve kalkınmacıyız biz. Bugün 11.1'le bir diğer yerden gelen 10.6 oyumuz var.