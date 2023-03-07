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Aktüel Meral Abla'yı tiye alan alana! Herkes şaştı kaldı...
Aktüel

Meral Abla'yı tiye alan alana! Herkes şaştı kaldı...

Berfu Yenenler, Meral Akşener'in dün akşam sosyal medyada gündem olan surat haliyle dalga geçti.

Yeniakit Publisher
2023-03-07 16:04:00 -
Meral Abla'yı tiye alan alana! Herkes şaştı kaldı...

Berfu Yenenler, Meral Akşener'in dün akşam sosyal medyada gündem olan surat haliyle dalga geçti.

CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı oldu.

Kılıçdaroğlu'nun aday olması sosyal medyada gündem oluşturdu.

Altılı masa liderlerinin dört saati aşan görüşmesi sonrasında adaylığı kesinleşen ve kısa bir açıklama yapan Kılıçdaroğlu'nun konuşması sırasında İyi Parti Lideri Meral Akşener'in mimikleri de gözlerden kaçmadı.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Berfu Yenenler, Akşener'in mimiklerini ti'ye aldı. "Diyorum nereden tanıdık geliyor" notuyla paylaşım yapan Yenenler, Akşener'in fotoğrafının yanına küçük oğlunun suratını ekledi.

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