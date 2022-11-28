Merakla bekleniyordu... Yeni kura takvimi belli oldu

TOKİ kura çekimi Aralık ayı ilk takvimi açıklandı. İlk etapta 7-16 Kasım tarihlerinde 12 il için 22 bin 57 konutun kuraları çekildi. Ardından kura çekiminin ikinci etabı başladı ve 17-28 Kasım tarihlerinde 11 il için kura çekimlerinde ise sona gelindi. Bu kuralar için TOKİ kura sonuçları sayfasından sorgulama yapılabiliyor.

Yeni kura tarihleri belli oldu

TOKİ 1-7 Aralık 2022 kura takvimi açıklandı. TOKİ 250 bin Sosyal Konut projesinde kura çekimleri tüm hızıyla sürüyor. 7-16 Kasım tarihlerinde Güneydoğu Anadolu ve Doğu Anadolu bölgelerinde yer alan 12 ile yapılacak 22 bin 57 konut için kuralar tamamlandı. Daha sonra 17-28 Kasım TOKİ kura takvimi açıklandı ve 28 Kasım'da yani bugün bu takvime göre kura çekimi Diyarbakır'da son bulacak.

TOKİ sonuçları sorgulama ekranı

Kura çekimi tamamlanan şehirlerde başvuru sahibi 'TOKİ kura sonuçları' internet sitesinden sorgulama yapabiliyor.

1 Aralık Perşembe günü başlayıp 7 Aralık Çarşamba gününde sona erecek kura çekiminin üçüncü etabında; Bolu, Karaman, Düzce, Konya, Zonguldak, Bartın, Karabük olmak üzere toplam 7 il için kura çekimleri yapılacak.

Peki, bu illerin kura çekimleri ne zaman? İşte, TOKİ 1-7 Aralık 2022 kura çekimi yapılacak iller ile konut sayısı ve tarihi...

Bolu'da hangi ilçelere kaç konut yapılacak?

- Dörtdivan: 94

- Kıbrıscık: 198

- Mengen: 204

- Merkez: 200

- Yeniçağa: 206 konut olmak üzere toplam 902 TOKİ inşa edilecek.

Karaman'da hangi ilçelere kaç konut yapılacak?

- Başyayla: 45

- Kazımkarabekir: 216

- Merkez: 340

- Merkez Akçaşehir: 150 konut olmak üzere toplam 751 TOKİ inşa edilecek.

Düzce'de hangi ilçelere kaç konut yapılacak?

- Akçakoca: 100

- Beyköybelde: 50

- Cumayeri: 100

- Çilimli: 50

- Gölyaka: 100

- Gümüşova: 100

- Kaynaşlı: 100

- Merkez: 320

- Merkez Boğaziçi: 100

- Yığılca: 80 konut olmak üzere toplam 1.100 TOKİ inşa edilecek.

Konya'da hangi ilçelere kaç konut yapılacak?

- Akşehir: 350

- Beyşehir: 300

- Bozkır: 142

- Cihanbeyli: 198

- Çeltik: 40

- Çumra: 200

- Doğanhisar: 150

- Ereğli: 350

- Güneysınır: 114

- Hadim: 189

- Hüyük: 141

- Ilgın: 275

- Kadınhanı: 373

- Karapınar: 200

- Kulu: 300

- Merkez: 2891

- Seydişehir: 496

- Taşkent: 188

- Tuzlukçu: 175

- Yalıhüyük: 59

- Yunak: 216 konut olmak üzere toplam 7 bin 347 TOKİ inşa edilecek.

Zonguldak'ta hangi ilçelere kaç konut yapılacak?

- Alaplı: 100

- Çaycuma: 150

- Ereğli: 100

- Gökçebey: 300

- Gökçebey Bakacakkadı: 278

- Merkez Karaman: 63

- Merkez Çaydeğirmeni: 317

- Merkez: 222

- Merkez Beycuma: 120 konut olmak üzere toplam 1.650 TOKİ inşa edilecek.

Bartın'da hangi ilçelere kaç konut yapılacak?

- Amasra: 100

- Merkez: 400

- Merkez Kozcağız: 350 konut olmak üzere toplam 850 TOKİ yapılacak.

Karabük'te hangi ilçelere kaç konut yapılacak?

- Eflani: 63

- Eskipazar: 120

- Merkez Yortan: 59

- Merkez: 280

- Ovacık: 30

- Safranbolu: 200 konut olmak üzere toplam 752 TOKİ inşa edilecek.