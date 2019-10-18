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Merakla bekleniyordu! İPhone 11 serisi Türkiye'de satışa çıktı

Apple'ın geçen ay tanıttığı yeni serisi iPhone 11, iphone 11 Pro ve iphone 11 Pro Max Türkiye'deki Apple Premium Reseller mağazalarında açıklanan tarihten bir gün önce satışa çıktı.

18 Ekim 2019 Cuma 10:00
Merakla bekleniyordu! İPhone 11 serisi Türkiye'de satışa çıktı

Apple’ın 10 Eylül tarihinde düzenlediği etkinlikle tanıttığı yeni iPhone modelleri modelleri iPhone 11, iPhone 11 Pro and iPhone 11 Pro Max 18 Ekim tarihinde Apple Store mağazalarında satışta olacak. Ancak, bu tarihten yaklaşık 1 gün önce yeni modeller Apple Premium Reseller mağazalarında satışa sunuldu.

YENİ iPHONE SERİSİ SATIŞA ÇIKTI

Yeni iPhone serisi 18 Ekim Cuma sabahı resmi web sitesinde, Apple Zorlu'da ve Apple Akasya'da satışa çıkıyor. Ancak, bundan birkaç saat önce telefonları satın almak mümkün. 17 Ekim Perşembe gecesi saat 00:00'da Apple Premium Reseller mağazaları yeni modellerin satışına başladı. Aynı şekilde Apple Watch Series 5 modeli de satışa çıktı.

Apple'ın yeni iPhone modelleri iPhone 11, iPhone 11 Pro, iPhone 11 Pro Max ve Apple Watch Series 5'in satışı bu gece başladı. Sadece Apple Premium mağazaları Troy ve Gürgençler 17 Ekim gecesi saat 00.00'da yeni iPhone için kapılarını açtı.

Yeni bir iPhone ve Apple Watch deneyimi yaşamak isteyenler Ankara, Mersin, Konya, Antalya, İzmir, İzmit şehirlerindeki en yakın Apple Premium Mağazalarını ziyaret edebilir.

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Haber Tarihi: 18 Ekim 2019 Cuma 10:00
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