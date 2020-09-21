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Gündem Merakla bekleniyordu! Cübbeli Ahmet Hoca’nın ‘iç savaş’ açıklamasına İçişleri Bakanlığı’ndan cevap
Gündem

Merakla bekleniyordu! Cübbeli Ahmet Hoca’nın ‘iç savaş’ açıklamasına İçişleri Bakanlığı’ndan cevap

Cübbeli Ahmet Hoca olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü'nün iç savaş açıklamalarına İçişleri Bakanlığı'ndan merakla beklenen cevap geldi.

Yeniakit Publisher
2020-09-21 13:12:00 -
Merakla bekleniyordu! Cübbeli Ahmet Hoca’nın ‘iç savaş’ açıklamasına İçişleri Bakanlığı’ndan cevap

Cübbeli Ahmet Hoca olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü, Ahmet Hakan'ın Tarafsız Bölge programında, Türkiye’de 2 bin selefi derneği olduğunu söyleyerek, şahısların pompalı olduğunu ve iç savaşa hazırlandığını söylemişti.

Cübbeli Ahmet Hoca, daha çok Batman, Adıyaman taraflarında selefi akımı olduğunu açıkladı.

''Selefi tarafıyla İran yanlısı Şii tarafın çatışması hazırlanıyor." diyen Cübbeli Ahmet Hoca, savcılığın çağırması halinde 150 derneğin ismini verebileceğini söyledi.

İç savaş açıklamaları sonrası sosyal medya ayağa kalktı, gözler İçişleri Bakanlığı'na çevrildi.

Saygı Öztürk'e de açıklamalarda bulunan Cübbeli Ahmet Hoca, sözlerinin arkasında olduğunu belirtti.

İçişleri Bakanlığı, Cübbeli Ahmet hocanın sözleri sonrası beklenen açıklamayı yaptı.

İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy tarafından yapılan açıklamada, "Bir kısım derneklerin silahlandığı iddiası ya da ihtimaline karşı kayıtsız kalmamız mümkün değildir" denildi.

Cübbeli Ahmet Hoca’dan canlı yayında tedirgin eden açıklama! ‘Şahıslar pompalı mompalı, iç savaşa hazırlanıyorlar’
Cübbeli Ahmet Hoca’dan canlı yayında tedirgin eden açıklama! ‘Şahıslar pompalı mompalı, iç savaşa hazırlanıyorlar’

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Cübbeli Ahmet Hoca’dan canlı yayında tedirgin eden açıklama! ‘Şahıslar pompalı mompalı, iç savaşa hazırlanıyorlar’

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