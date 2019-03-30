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Merakla beklenen özellik Instagram'a geliyor!

Teknoloji devi Facebook'un bünyesinde bulunan popüler sosyal medya uygulaması Instagram, kullanıcılarının yıllardır beklediği özelliği hayata geçirmek için çalışmalara başladı.

30 Mart 2019 Cumartesi 17:26
Merakla beklenen özellik Instagram'a geliyor!

Dünyanın en çok tercih edilen sosyal medya uygulamalarının başında gelen Instagram, yapacağı güncellemelerle gündeme gelmeye devam ediyor. Bu seferki güncelleme kullanıcıları bir hayli sevindirecek gibi gözüküyor.

Merakla beklenen özellik

Yaptığı başarılı sızıntılarla bilinen Jane Wong, Instagram'ın üzerinde çalıştığı yeni özellikleri gün yüzüne çıkarttı. Bunların arasında videolar için ileri-geri sarabilme özelliği de bulunuyor. Biliyorsunuz ki Instagram'da videoları ne ileri ne de geri sarılabiliyor. Kullanıcıların videonun beğendikleri bir kısmını tekrar izlemeleri için videoyu tekrar açıp en baştan seyretmeleri gerekiyor.

Yeni özellik test ediliyor

Fakat Instagram artık bu durum için düğmeye bastı. Instagram videoları için ileri-geri alma özelliği şu anda test ediliyor. Bunun dışında video duraklatma özelliği hakkında ise herhangi bir bilgi bulunmuyor. Üzerinde çalışılan bu ileri-geri sarma özelliğinin ne zaman kullanıcılarla buluşacağı şu an tam olarak bilinmiyor.

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Haber Tarihi: 30 Mart 2019 Cumartesi 17:26
  1. İnstagram
  2. Sosyal medya
  3. video ileri-geri sarma özelliği
  4. güncelleme
  5. İnstagram kullanıcıları

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