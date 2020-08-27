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Ekonomi Merakla beklenen FED konuşması gerçekleşti! İşte altının tepkisi
Ekonomi

Merakla beklenen FED konuşması gerçekleşti! İşte altının tepkisi

Piyasaların merakla beklediği sempozyum yapıldı. FED Başkanı Jerome Powell'in konuşması sonrası piyasalarda çalkalanmalar meydana geldi.

Yeniakit Publisher
2020-08-27 18:45:00 -
Merakla beklenen FED konuşması gerçekleşti! İşte altının tepkisi

Amerika Birleşik Devletleri Merkez Bankası Başkanı Jerome Powell, Ekonomi Politikası Sempozyomu’nda beklenen konuşmayı gerçekleştirdi.

Altın ve doların kaderini belirleyecek olan sempozyumda konuşan FED Başkanı Powell, ekonomiyi desteklemek adına bütün araçları devreye sokacaklarını söyledi.

Powell, enflasyon hedeflerinin yüzde 2 olduğunu belirterek, ‘Enflasyon hedefinin üzerine çıkılırsa harekete geçeceğiz’ dedi.

Powell, Para politikası stratejilerini her beş yılda bir gözden geçirmeyi planlıyoruz’ ifadelerini kullandı.

Sempozyumun piyasalara etkisi

FED başkanının açıklamaları sonrası ons altın fiyatları 1946 dolar seviyesinden 1976 dpolar seviyesine kadar yükseldi. Ancak birden gerilime yaşandı. Şu sıralarda 1925 dolardan işlem görüyor.

Altının gramı Türkiye’de 465 seviyelerine kadar çıksa da şu an 455 liradan alıcı buluyor.

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