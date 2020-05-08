Mentorluk programında yeni dönem

Mentorların paneller ve seminerlerle gençlerin kişisel gelişimlerine katkı sundukları program, Coronavirüsü (Covid-19) nedeniyle online olarak yürütülüyor. Mentorluk Programı’nın etkisinin katlanarak büyüdüğüne işaret eden Anadolu Grubu ve Anadolu Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Özilhan, “Birlik ve beraberliğin, birbirine destek olmanın büyük önem taşıdığı bu zorlu dönemde programımız daha da anlam kazandı” diye konuştu. Özilhan; yenilikçi, cesur, tutkulu ve kendiyle barışık gençlerin yetişmesine destek olmaya devam edeceklerini söyledi. Farklı bölgelerdeki öğrencilerin yanlarında olabilmenin önemine dikkat çeken Anadolu Vakfı Genel Müdürü Selim Güven ise “Tüm zor şartlara rağmen bir arada olabilmek, hayatlara dokunabilmek eskisinden de önemli bir ihtiyaç halini aldı. Bursiyerlerimizi yalnız bırakmıyoruz. Covid-19 pandemisi nedeniyle oluşan koşullara hızlı bir şekilde uyum göstermelerini desteklemek için onlara online mentorluk vermeyi sürdürüyoruz” şeklinde konuştu.