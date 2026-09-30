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Yerel Menteşe'de av tüfeğiyle vurulan Tayfun Çavuş hastanede hayatını kaybetti
Yerel

Menteşe'de av tüfeğiyle vurulan Tayfun Çavuş hastanede hayatını kaybetti

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Menteşe'de av tüfeğiyle vurulan Tayfun Çavuş hastanede hayatını kaybetti

Muğla'nın Menteşe ilçesinde alacak verecek tartışmasında av tüfeğiyle vurulan Tayfun Çavuş hayatını kaybetti; gözaltındaki G.K.'nin sorgusu devam ediyor.

Muğla'nın Menteşe ilçesine bağlı Akyer Mahallesi'nde akşam saat 22.00 sıralarında alacak verecek anlaşmazlığı nedeniyle çıkan tartışmada av tüfeğiyle vurulan iki kişiden Tayfun Çavuş, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

İddiaya göre G.K., aralarında alacak verecek anlaşmazlığı bulunan Tayfun Çavuş ve S.Ç. ile tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine G.K., yanında bulunan av tüfeğiyle iki kişiye ateş etti. Açılan ateş sonucu Çavuş ve S.Ç. bacaklarından yaralandı.

Silah seslerini duyan vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Jandarma ekipleri olayın ardından geniş çaplı çalışma başlattı. Olay yerinde gözaltına alınan G.K.'nin sorgusunun devam ettiği, diğer yaralı S.Ç.'nin ise tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

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