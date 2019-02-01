Mensah'ın cezasında indirim - TFF Tahkim Kurulu, İstikbal Mobilya Kayserisporlu futbolcu Bernard Mensah'ın 2 maçlık cezasını 1 müsabakaya indirdi



İSTANBUL (AA) - Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Tahkim Kurulu, İstikbal Mobilya Kayserisporlu futbolcu Bernard Mensah'ın 2 maç men cezasını 1 müsabakaya düşürdü. TFF'den yapılan açıklamaya göre, Tahkim Kurulu, rakip takım futbolcusuna yönelik ciddi faulü nedeniyle futbol disiplin talimatının 43. maddesi uyarınca 2 resmi müsabakadan men cezası alan Mensah'ın cezasını oybirliği ile 1 maça indirdi. Tahkim Kurulu, Akhisarspor Teknik Direktörü Cihat Arslan'ın 1 resmi müsabakada soyunma odasına ve yedek kulübesine giriş yasağı ve 13 bin lira para cezasını ise onadığını duyurdu.

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