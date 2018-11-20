"Mensah ile ilgili bir teklif söz konusu değil"

KAYSERİ (AA) - Kayserispor Kulübü Başkanı Erol Bedir, Atletico Madrid'den kiraladıkları futbolcuları Bernard Mensah ile ilgili kendilerine herhangi bir transfer teklifi gelmediğini söyledi.

Bedir, kulüp tesislerinde gazetecilerin, Beşiktaş'ın Mensah'ın transferi konusunda Atletico Madrid ile anlaştığı iddialarını sorması üzerine, oyuncunun sezon sonuna kadar kendileriyle sözleşmesi olduğunu ve şu ana kadar kendilerine bu konuyla ilgili kimsenin ulaşmadığını belirtti.

Bedir, Mensah'ın Kayserispor'da mutlu olduğunu dile getirerek, "Mensah ile ilgili İstanbul kulübü ya da Avrupa'dan bir takımın gidip Atletico Madrid'le görüşmesi kadar doğal bir şey olamaz. Bu görüşmeleri de Atletico Madrid veya Mensah'ın menajeri bize söylemek zorunda değil. Bizim açımızdan ise Mensah sözleşmeli oyuncumuz. En ufak bir problemi yok. Maddi ve manevi alanda bir sıkıntısı söz konusu değil. Biz üzerimize düşenleri yerine getiriyoruz. O da çıkıp elinden geldiğince takıma hizmet etmeye çalışıyor." ifadelerini kullandı.

Sezon sonunda teknik direktör Ertuğrul Sağlam'ın Mensah'ın kadroda kalması yönünde rapor vermesi durumunda gereken hamleleri yapabileceklerini aktaran Bedir, şunları kaydetti:

"Devre arasında hocamızla yapacağımız toplantıda sezon sonu itibarıyla devam edip, etmeyeceğimiz oyuncuları tekrar netleştireceğiz. Eğer Mensah konusunda hocamız olumlu rapor verirse biz de hamle yapıp önümüzdeki sezon itibarıyla kendisini kadromuzda tutmak isteyeceğiz. Bugüne kadar da ne Türkiye'den ne yurt dışından ne de Mensah kanalıyla bize gelen bir teklif, ima yoluyla da olsa görüşme söz konusu değil. Hele de Beşiktaş Başkanı Fikret Orman ile neredeyse her gün konuşuyoruz, böyle bir şey olsa söylerdi diye düşünüyorum. Söylememişse de önemsemediği içindir."















