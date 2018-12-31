thy öğretmenler günü
0553 313 94 23

Menopozda kalsiyum desteği almak zararlı

Kalsiyum vücudumuz için mutlaka lazım. Fakat, kalsiyumun fazlası zararlı!

31 Aralık 2018 Pazartesi 15:49
Menopozda kalsiyum desteği almak zararlı

Kalsiyum vücudumuz için mutlaka lazım. Fakat, kalsiyumun fazlası zararlı!. Uluorta alınan kalsiyum hapları kalp ve beyin damarlarının kireçlenmesine, kalp ve beyin krizlerinin sıklaşmasına yol açabiliyor.

Vücudumuzda en çok bulunan maddelerden biridir kalsiyum. Neredeyse bir kilodan fazla kalsiyum var vücudumuzda. Hemen tamamı kemiklerimizde. Kanımızda ise sadece 1 gram kalsiyum bulunuyor!

Kalsiyum hayati bir madde. Olmadan hayatı devam ettirmemiz mümkün değil.

OLMAZSA NE OLUR?

Kalsiyum olmazsa hücrelerin birbirleriyle haberleşmeleri aksıyor, karşılıklı yürütülen ilişkileri bozuluyor.

Beynimiz sinir sistemi ile emirleri iletemiyor.

İskelet kasları da görevlerini yapamıyor.

Tabii kalp kasları kasılamıyor.

Kemik ve dişlerimiz hemen etkileniyor. Kemikler güçsüz ve zayıf düşüyor, dişlerimiz eriyor, çürüyor.

Ancak hekimlerimize göre kalsiyum haplarının kullanımını abartıyoruz. Bütün ilaç kullanımında olduğu gibi bu kalsiyum haplarının alımında da çok ciddi bir dikkatsizlik ve bilgisizlik var. Özellikle menopozdaki kadınlar, yüksek dozda kalsiyum hapları yutmaya çabalıyor! Bu onların kulağına üflenmiş. Adeta sabit bir fikir haline gelmiş. Oysa doğal yiyeceklerde kalsiyum zaten bol miktarda var ve bunlarla alınan kalsiyumun hiçbir zararı da yok. Ayrıca, kalsiyum zengini besinleri çok sık ve fazla yeseniz bile, bedeniniz doğal yoldan kazandığı kalsiyumun fazlasını damarlarınızda ya da böbreklerinizde depolamaya kalkmıyor. Bize 100-150 mgr. yetiyor.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 31 Aralık 2018 Pazartesi 15:55
  1. kalsiyum
  2. kalsiyumun zararları

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    İstanbul Otogarı'nda kaçak sigara operasyonu!
    1. İstanbul Otogarı'nda kaçak sigara..
    2. Mehmed Göktaş Hoca: Piyango cinayeti..
    3. Doğa harikası Uzungöl, buz tuttu
    4. Araç sahiplerine müjde! 2019'da zam yok
    5. Uludağ'da yılbaşı canlılığı
    6. Menopozda kalsiyum desteği almak zararlı
    7. Suda yüzde 15 indirim yarın başlıyor
    8. Alaattin Hatayoğlu, son yolculuğuna..
    9. Soğuk su şişmanlatıyor
    10. Alıp yesek bir dert yemesek başka dert
    11. Hasar Akar, "Atatürk'ün hatırasına..
    12. Rusya ve Esed rejimi İdlib'i vurdu!
    13. Milli Piyango'nun yılbaşı özel..
    14. Donmuş metale dilinizi değdirmeyin
    15. Güzelleşeyim derken zehirlenme
    16. Maaşları belirleyecek! İşte..
    17. Bizim ‘takvim’ tam bir çorba!
    18. Suriye sınırına askeri sevkiyat
    19. 90 yaşındaki kadın, evinde çıkan..
    20. Avrupa ülkesinden flaş çağrı! ' Rusya..
    Erdoğan'a, "Kendini Ramses gibi mi görüyor?" diyen Gürsel Tekin'e cevabı halk verdi
    Erdoğan'a, "Kendini Ramses gibi mi görüyor?" diyen Gürsel Tekin'e cevabı halk verdi
    Ahlaksız babanın skandal tweetleri ortaya çıktı! Kurtarın bu bebeği!
    Ahlaksız babanın skandal tweetleri ortaya çıktı! Kurtarın bu bebeği!
    Flaş itiraf: Bu silaha karşı koyacak gücümüz yok
    Flaş itiraf: Bu silaha karşı koyacak gücümüz yok
    “Abazayım gel”in mimarı, Binali Yıldırım’a delikanlılık dersi vermeye kalktı
    “Abazayım gel”in mimarı, Binali Yıldırım’a delikanlılık dersi vermeye kalktı
    Seçim yaklaştı, CHP yine dini istismar etmeye kalkıştı!
    Seçim yaklaştı, CHP yine dini istismar etmeye kalkıştı!

    Günün Karikatürü

    28 Aralık 2018
    Böyle anne olmaz olsun! Bebeği küvette boğulurken kendisi...
    Böyle anne olmaz olsun! Bebeği küvette boğulurken kendisi...
    Putin'den son dakika Türkiye açıklaması!
    Putin'den son dakika Türkiye açıklaması!