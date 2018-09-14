Menopozda kalsiyum desteği almak zararlı



Vücudumuzda en çok bulunan maddelerden biridir kalsiyum. Neredeyse bir kilodan fazla kalsiyum var vücudumuzda. Hemen tamamı kemiklerimizde. Kanımızda ise sadece 1 gram kalsiyum bulunuyor!

Kalsiyum hayati bir madde. Olmadan hayatı devam ettirmemiz mümkün değil.

OLMAZSA NE OLUR?

Kalsiyum olmazsa hücrelerin birbirleriyle haberleşmeleri aksıyor, karşılıklı yürütülen ilişkileri bozuluyor.



Beynimiz sinir sistemi ile emirleri iletemiyor.



İskelet kasları da görevlerini yapamıyor.

Tabii kalp kasları kasılamıyor.

Kemik ve dişlerimiz hemen etkileniyor. Kemikler güçsüz ve zayıf düşüyor, dişlerimiz eriyor, çürüyor.

Ancak hekimlerimize göre kalsiyum haplarının kullanımını abartıyoruz. Bütün ilaç kullanımında olduğu gibi bu kalsiyum haplarının alımında da çok ciddi bir dikkatsizlik ve bilgisizlik var. Özellikle menopozdaki kadınlar, yüksek dozda kalsiyum hapları yutmaya çabalıyor! Bu onların kulağına üflenmiş. Adeta sabit bir fikir haline gelmiş. Oysa doğal yiyeceklerde kalsiyum zaten bol miktarda var ve bunlarla alınan kalsiyumun hiçbir zararı da yok. Ayrıca, kalsiyum zengini besinleri çok sık ve fazla yeseniz bile, bedeniniz doğal yoldan kazandığı kalsiyumun fazlasını damarlarınızda ya da böbreklerinizde depolamaya kalkmıyor. Bize 100-150 mgr. yetiyor.