Menopoz kalbi tekletebiliyor

Menopoz öncesi ve sonrası diye bakıldığında, menopoz sonrasında kadınların riski erkeklerle eşdeğer hatta daha fazla hale geliyor. Halbuki menopoz öncesinde kadınların kardiyovasküler sebeplerden ölümü erkeklere göre daha azdır.

“Modern yaşam” denilen; gergin, kirli şehir ortamı, alkol ve sigara karışımı ortamın hormonal denge üzerinde olumsuz etkileri bulunuyor.

Stres faktörüyle birlikte kadınlarda sigara tüketimi de artıyor. Kariyer yapma hırsını da bunlara eklediğinizde, kadınlar farkında olmadan geleceklerini karartıyorlar.

Menopoz sonrası hormon desteği tedavisinin kalp-damar hastalığı riskini azaltmıyor, hatta bazı çalışmalar, bu ilaçların riski artırdığını ortaya koydu.

Hormon tedavisinden kaçınılmalı

Menopoza doğru gidişte olsun hayat tarzınızı değiştirmelisiniz. Geç kalmadan menopoz sonrası yaşanabilecek risklere hazırlıklı olmalısınız.

Menopoz yaklaştıkça egzersizler artırılmalı, kilo alınmamalı, ideal kiloya gelinmeye çalışılmalı,

Tuz azaltılmalı

Sigara tiryakileri, sigarayı mutlaka bırakmalı. Keza alkol gibi bir yanlışları varsa kesinlikle terk etmeliler.

Yüksek tansiyonun riski artıyor

Menopozdan sonra yüksek tansiyona dikkat! Uzmanlar menopoza kadar kan basıncı normal ya da düşük giden hanımların birçoğunda menopoz sonrası kan basıncı yüksekliği görüldüğünü belirtiyor.

Menopoz dönemine kadar damar sağlığı iyi gittiği halde menopozdan sonra koruyucu etki ortadan kalktığı için yüksek tansiyon hastalığının ortaya çıkabildiği görülüyor.

Kadınlarda menopoz sonrası görülen yüksek tansiyon ve kalp-damar hastalıklarıyla ilgili..

Menopoz belirtileri neler?

Hanımlar arasında sinirli, gergin, sürekli ateş basan ya da bir anda üşümeye başlayanlara ‘menopozlu’ denir. Menopoz basit anlamıyla son adet demekken, menopoza giren hanımlar ruhî değişimler de yaşar. Doğurganlık biter. Adet hali kesilir.



Sağlık problemi olmayan her kadın adet görür. Yıllarca devam eden adet hali gayet tabii bir gün başladığı gibi biter. Kadınlarda 45-55 yaşları arasındaki zamanda genelde menopoz dönemi olarak bilinir. Kadınlar için sıkıntılı bir dönem başlar. Ancak bu kötü bir dönem olarak düşünülmemelidir. Rahatsızlık, aşırı üzüntü ya da kalıtsal sebeplerle erken yaşta menopoza girildiği gibi, 45 yaşından sonra da menopoza girilir.

Menopozda önce adet hali yeniden düzensizleşir ve en sonunda kesilir. Diğer belirtileri ise şunlardır:

Ani ateş basmaları, ani üşüme ve ter basması,

Baş ağrısı ve baş dönmesi,

Kilo değişiklikleri,

Konsantrasyon bozuklukları ile beraber hatırlama güçlüğü çekilmesi,

Menopoza giren kadınların stresten uzak kalmaya çalışmaları gerekir. Daha sağlıklı bir ömür için spor yapmalı ve dengeli beslenmelidir. Yüksek tansiyonun riski artıyor...

Menopozdan sonra yüksek tansiyona dikkat! Uzmanlar menopoza kadar kan basıncı normal ya da düşük giden hanımların birçoğunda menopoz sonrası kan basıncı yüksekliği görüldüğünü belirtiyor.

Menopoz dönemine kadar damar sağlığı iyi gittiği halde menopozdan sonra koruyucu etki ortadan kalktığı için yüksek tansiyon hastalığının ortaya çıkabildiği görülüyor.

Kadınlarda menopoz sonrası görülen yüksek tansiyon ve kalp-damar hastalıklarıyla ilgili..

Menopoz belirtileri neler?

Hanımlar arasında sinirli, gergin, sürekli ateş basan ya da bir anda üşümeye başlayanlara ‘menopozlu’ denir. Menopoz basit anlamıyla son adet demekken, menopoza giren hanımlar ruhî değişimler de yaşar. Doğurganlık biter. Adet hali kesilir.



Sağlık problemi olmayan her kadın adet görür. Yıllarca devam eden adet hali gayet tabii bir gün başladığı gibi biter. Kadınlarda 45-55 yaşları arasındaki zamanda genelde menopoz dönemi olarak bilinir. Kadınlar için sıkıntılı bir dönem başlar. Ancak bu kötü bir dönem olarak düşünülmemelidir. Rahatsızlık, aşırı üzüntü ya da kalıtsal sebeplerle erken yaşta menopoza girildiği gibi, 45 yaşından sonra da menopoza girilir.

Menopozda önce adet hali yeniden düzensizleşir ve en sonunda kesilir. Diğer belirtileri ise şunlardır:

Ani ateş basmaları, ani üşüme ve ter basması,

Baş ağrısı ve baş dönmesi,

Kilo değişiklikleri,

Konsantrasyon bozuklukları ile beraber hatırlama güçlüğü çekilmesi,

Menopoza giren kadınların stresten uzak kalmaya çalışmaları gerekir. Daha sağlıklı bir ömür için spor yapmalı ve dengeli beslenmelidir.