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Menisküs nedir? Menisküs yırtığı nasıl anlaşılır? Menisküs yırtığı tedavisi

Trabzonspor'un genç yıldızı Abdülkadir Ömür'ün menisküs yırtığı sebebiyle yaklaşık 6 ay sahalardan uzak kalacak olması vatandaşlarca menisküs konusunun araştırılmasına yol açtı. Kıkırdak dokudan oluşmuş bir yapı olan menisküste oluşan yırtıklar, ani hareketlerle ve yaşa bağlı vücudun yıpranmasıyla oluşmaktadır. Peki, menisküs nedir? Menisküs yırtığı nasıl anlaşılır? Menisküs yırtığı tedavisi nasıl yapılır? İşte detaylar...

09 Eylül 2019 Pazartesi 21:29
Menisküs nedir? Menisküs yırtığı nasıl anlaşılır? Menisküs yırtığı tedavisi

Trabzonspor'un genç yıldızı Abdülkadir Ömür'ün menisküs yırtığı sebebiyle yaklaşık 6 ay sahalardan uzak kalacak olması vatandaşlarca menisküs konusunun araştırılmasına yol açtı. Kıkırdak dokudan oluşmuş bir yapı olan menisküste oluşan yırtıklar, ani hareketlerle ve yaşa bağlı vücudun yıpranmasıyla oluşmaktadır. Peki, menisküs nedir? Menisküs yırtığı nasıl anlaşılır? Menisküs yırtığı tedavisi nasıl yapılır? İşte detaylar...

Menisküs nedir?

Menisküs, insan dizinde yer alan kıkırdak dokudan oluşmuş bir yapıdır. Doku, dizde, üstte ve altta yer alan iki ana bacak kemiğinin birleştiği yerde bulunmaktadır ve bu iki kemiğin sürtünmesini engellemekte önemli rol oynamaktadır. Meni sözcüğü Yunanca'da ay anlamına gelmektedir. Bu bağlamda, bu dokunun şekli de yukarı dönük hilal ayı biçimindedir. Terim, halk arasında bu kıkırdağın yırtılmasıyla oluşan hastalığı tanımlamak için kullanılır.

Menisküs yırtığı nedir?

Menisküs dokusu, ani dönme hareketleri başta olmak üzere, dizdeki travmalar sonucu yırtılabilmektedir. Bu tahribat daha çok sporcularda görüldüğü için menisküs yırtığı bir sporcu hastalığı olarak görülmektedir. Ancak menisküs rahatsızlıkları sadece sporcularda değil, dizini herhangi bir şekilde zorlamış hemen hemen herkeste görülebilir. Menisküs yırtığı dizde ağrı, kilitlenme, hareket kısıtlılığı ve sıvı toplanması gibi çeşitli şikayetlere neden olur.

Menisküs yırtığı nasıl anlaşılır?

Hastalık, kendini yürümede zorluklar, dizde genel bir ağrı olarak göstermektedir. Bunlara ek olarak aşağıdaki belirtiler de hastalığın habercisi olabilmektedir: Hastalık, kendini yürümede zorluklar, dizde genel bir ağrı olarak göstermektedir. Bunlara ek olarak aşağıdaki belirtiler de hastalığın habercisi olabilmektedir: 

• Ağrı ve şişlik
• Eklemin hareket açıklığında azalma
• Diz içinde sıvı birikmesi
• Takılma
• Kilitlenme
• Dizde sıvı akışı hissi
• Menisküs olan bacakta oynayan lif çıkıntısı

Menisküs Tedavisi Nasıl Yapılır?

Hastalara uygulanan tedavi yöntemi, söz konusu yaralanma ve yırtıkların büyüklüğüne göre değişiklik gösteriyor. Akut durumlarda menisküs olan yere buz kompres yapılması, dizin vücuttan daha yüksek bir konumda tutulması ve istirahat, tedavide önemli bir rol oynuyor. Dizlerde yaşanan ağrı ve takılmalar ise hastaların günlük hayatını oldukça zorlaştırıyor. Bu nedenle şikayetler oluştuğu anda, hiç vakit kaybetmeden hastaya tanı konulması ve uygun tedaviye başlanması gerekiyor. Aksi takdirde günlük aktivitelerle birlikte hastaların spor faaliyetleri de sekteye uğruyor. Ayrıca tedavi edilmeyen yırtıklar, eklemlerde ve kemiklerde aşınmaya neden olarak erken yaşta "gonartroz" adı verilen diz kireçlenmesine sebep oluyor. Bu sorunların önüne geçmek için kullanılan tedavi yöntemleri ise egzersiz ve ilaç tedavisi ile cerrahi tedavi olmak üzere iki ana başlıkta ele alınıyor.

Egzersiz ve İlaç Tedavisi

Düşük dereceli yırtıklarda muayene ve tanı işlemlerinin ardından doktorun önerdiği ilaç ve egzersizlerle menisküslerde oluşan hasar giderilebiliyor. Bu egzersiz ve ilaçların yanı sıra hastaların belli bir süre istirahat etmesi gerekiyor. Menisküs fizik tedavi ile iyileştirilebilir olduğunda, doktorun vermiş olduğu egzersiz programına sadık kalmak iyileşme sürecinde büyük bir önem taşıyor. Aksi takdirde düşük dereceli yırtıklar ilerleyerek cerrahi tedavi gerektirebiliyor. Fizik tedavinin etkili olması içinse en az 1,5 aylık bir egzersiz planına ihtiyaç duyulabilir.

Açık Ameliyatların Yerini Artroskopi Aldı!

MenisküsMenisküs ameliyatlarında gelişen teknoloji ile yeni bir dönem başlıyor. Artroskopi denilen özel bir teknikle hastaların dizlerine çok küçük delikler açılarak, bu deliklerden içeriye kameralı optik bir cihaz sokuluyor. Cihazın görüntülediği alan ekrana yansıtılarak, hasarlı bölge net bir şekilde görülebiliyor. Menisküste yırtık olan kısmın çıkarılması, tedavi için yeterli oluyor. Eskiden uygulanan açık ameliyatların yerini alan artroskopide yara izi ve lekesi oluşmuyor. Ayrıca bu teknolojik yöntem, hastanın kısa süre içinde ayağa kalkabilmesine ve günlük aktivitelerine zaman kaybetmeden geri dönebilmesine olanak sağlıyor. Kesi atılmadan yapılan işlemlerden sonra hastaların pansuman derdi olmuyor. Hastaların büyük bir çoğunluğu ameliyat sonrası fizik tedaviye ihtiyaç duymadan iyileşiyor.

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Haber Tarihi: 09 Eylül 2019 Pazartesi 21:29
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