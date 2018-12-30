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Menfez borusuna sıkışan atı itfaiye kurtardı

Şanlıurfa'da menfez borusuna sıkışan gözleri görmeyen at, itfaiye tarafından kurtarılarak sahibine teslim edildi.

30 Aralık 2018 Pazar 23:35
Menfez borusuna sıkışan atı itfaiye kurtardı

Şanlıurfa'nın Harran ilçesinde gözleri görmeyen atı, sıkıştığı menfez borusundan itfaiye ekipleri kurtardı.

İlçeye bağlı Kuruyer Mahallesi'nde yolun altından geçen menfez borusuna sıkışan atı gören mahalle sakinleri durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri sıkışan atı kurtarmak için borunun girişindeki çamuru temizleyerek, alanı genişletti. Gövdesine bağlanan halat ve traktörle çekilen at sıkıştığı yerden güçlükle kurtarıldı. 

Gözleri görmediği öğrenilen at sahibine teslim edildi.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 30 Aralık 2018 Pazar 23:35
  1. Şanlıurfa
  2. Harran
  3. Menfez borusuna sıkışan atı itfaiye kurtardı
  4. Gözleri görmeyen at
  5. kurtarma çalışmaları

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