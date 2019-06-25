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Menemenspor’dan başkan adayı Fikret Uzun’a sert açıklama

Menemenspor Başkan Adayı Fikret Uzun ve avukatı Deniz Karakurt’un birlikte yapmış olduğu basın toplantısına Menemenspor’dan zehir zemberek bir açıklama geldi.

25 Haziran 2019 Salı 14:51
Menemenspor’dan başkan adayı Fikret Uzun’a sert açıklama

Menemenspor Başkan Adayı Fikret Uzun ve avukatı Deniz Karakurt’un birlikte yapmış olduğu basın toplantısına Menemenspor’dan zehir zemberek bir açıklama geldi. "Mahkemede tedbir kararının kaldırılmasını biz istedik" diyen Uzun’a kulüpten, "Ey sevgili Fikret Uzun, kimseye saygın yoksa kendine saygın olsun. Bırak artık bu yalanları; hiç olmazsa kendine saygı duymayı öğren" şeklinde cevap verildi.


Spor Toto 1. Lig’in yeni ekibi Menemenspor’da, 25 Mayıs 2019 tarihinde yapılan genel kurul sonrasında alınan kararlara ihtiyati tedbir kararı koyduran başkan adayı Fikret Uzun, avukatı Deniz Karakurt ile bir basın toplantısı yapmıştı. Uzun, toplantıda, "Lisans ve tescil işlemleri için tedbir kararının kaldırılmasını biz istedik" demişti. Uzun ayrıca, önceki dönem belediye başkanı Tahir Şahin’e eleştirilerde de bulunmuştu.



"Bile bile yalan atarak kamuoyunu ve spor camiamızı yanıltmaya çalışmıştır"


Genel kurul tartışmaları devam ederken, Menemenspor kulübünden ise Uzun ve avukatının açıklamalarının ardından sert bir cevap geldi. Kulüpten yapılan sert açıklamalarda, "25 Mayıs 2019 tarihinde yapılan kongre sonrasında alınan kararlara ihtiyati tedbir kararı koyduran ve kayyum atanması için mahkemeye talepte bulunan Fikret Uzun sürekli ve bile bile yalan atarak kamuoyunu ve spor camiamızı yanıltmaya çalışmıştır. Fikret uzun’un mahkemeye talepleri sonrasında Menemenspor kulübü olarak Menemen 1. Asliye Hukuk Mahkemesine bulunduğumuz itiraz sonucunda, mahkemenin incelemeleri tamamlandığında kulübümüz suçsuz bulunup ihtiyati tedbir kararı mahkemece kaldırılmıştır. Mahkemenin ihtiyati tedbir kararı kaldırma kararından hemen sonra Fikret Uzun yapmış olduğu basın toplantısında ’ihtiyati tedbir kararının kaldırılmasını biz istedik karar öyle kalktı’ diyerek inanılmaz bir şekilde yalan söylemeye devam etmiştir" denildi.



"Tedbir kararının devam etmesini ve kayyum atanmasını istedi, o yönde ifadeler vermiştir"


Kulüpten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:


"Biz Menemenspor yönetimi olarak; mahkemenin kararlarını kamuoyu ve basınla paylaşarak mahkemenin vermiş olduğu kararları gözler önüne seriyoruz. Fikret Uzun tarafından beyan edilen tedbir kararının kaldırılmasını kendilerinin istediğini ve mahkemenin de o doğrultuda tedbir kararını kaldırdığı yalanını mahkeme kararlarıyla ortaya çıkararak sizlerle paylaşıyoruz. Şunu da söylemeliyiz ki; Fikret Uzun mahkeme kararının kalkmasını değil, tekrardan tedbir kararının devam etmesini ve kayyum atanmasını istemiş olup mahkemeye o yönde ifadeler vermiştir. Bu Mahkeme tutanaklarında çok açık ve net bir şekilde görülmektedir. Biz Menemenspor camiası olarak son derece üzüntülüyüz. Menemenspor da futbol oynamış bir insanın külliyen yalan söylemesi sadece kendine hakaret değil Menemen spor camiasına da hakarettir. Yalanını çok net bir şekilde ortaya çıkacağını bile bile bir insan niye yalan söyler hangi akla hizmet eder anlayabilmiş değiliz. Ey sevgili Fikret Uzun kimseye saygın yoksa kendine saygın olsun. Bırak artık bu yalanları; hiç olmazsa kendine saygı duymayı öğren."

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Haber Tarihi: 25 Haziran 2019 Salı 14:51
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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