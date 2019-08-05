Menemenspor, Mehmet Boztepe'yi transfer etti



İZMİR (AA) - TFF 1. Lig ekiplerinden Menemenspor, deneyimli futbolcu Mehmet Boztepe'yi renklerine bağladı. Kulüpten yapılan açıklamaya göre, geçen sezon Balıkesirspor forması giyen 31 yaşındaki kanat oyuncusu Mehmet Boztepe ile anlaşma sağlandı. Futbolcuyla 1+1 yıllık sözleşme imzalandı.

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