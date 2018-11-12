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Menemen'de köylünün ÇED zaferi

İzmir'in Menemen ilçesinin kırsal Alaniçi ve Göktepe mahallelerine yakın bir bölgede, kalker ocağı kurulması için verilen 'Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) gerekli değildir' kararına karşı yargıya başvuran mahalle sakinleri, davayı kazandı. Mahkeme, 'ÇED olumlu' kararını iptal etti.

12 Kasım 2018 Pazartesi 19:35
Menemen'de köylünün ÇED zaferi

İzmir'in Menemen ilçesinde, kırsal Alaniçi ve Göktepe mahallelerine yakın bir bölgede, kalker ocağı kurulması için Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca 'ÇED gerekli değildir' kararı verildi.

Kararı yargıya taşıyan vatandaşlar, mahkeme sonucunu beklerken bölgedeki asırlık ağaçların kesildiğini gördü. Bir yandan ağaçların kesilmemesi için mücadele eden mahalle sakinleri, diğer taraftan ise mahkemenin vereceği karara kilitlendi. Mahkeme tarafından atanan bilirkişilerin hazırladığı rapor, bölge halkını sevince boğdu. 15 gün önce hazırlanan raporu zeybek oynayarak kutlayan mahalleli, mahkemeden beklediği kararı da aldı.

İzmir 2'nci İdare Mahkemesi, 'ÇED olumlu' kararını iptal etti. Vatandaşlar şimdi, bölgede yapılan ağaç kesimlerinin durdurulması için mücadele edeceklerini belirtti.

 

Haber Tarihi: 12 Kasım 2018 Pazartesi 19:35
  1. Menemen'de köylünün ÇED zaferi
  2. İzmir
  3. Menemen
  4. ÇED
  5. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
  6. Bakanlı kararı

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