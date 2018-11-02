Memurlar valiyi gözyaşlarıyla uğurladı!

Resmi Gazete'de yayımlanan Valiler Kararnamesi ile Bursa'ya atanan Konya Valisi Yakup Canbolat, 2,5 yıl görev yaptığı ilden, memurların gözyaşlarıyla uğurlandı.

Valilik personeliyle vedalaştıktan sonra bina önünde il idarecileri ve kent sakinleriyle de vedalaşan Canbolat, helallik istedi. Canbolat, herkesten dua beklediğini belirtirken, ''Biz Konya'dan memnun ayrılıyoruz. Konyalıların duasını bekliyoruz. Allah'a ısmarladım" diye konuştu.

Yakup Canbolat'ın eşi Ayşegül Canbolat ve bazı valilik çalışanları ise gözyaşlarına hakim olamadı.