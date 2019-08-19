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Memur ve memur emeklisine ne kadar zam yapılacak? 2020 ve 2021 toplu iş sözleşmesi

Memur ile memur emeklisi son dakika toplu iş sözleşmesi zam son dakika memur ve memur emeklisi toplu iş sözleşmesinde hükümetten yeni zam teklifi geldi. 2020'nin ilk altı ayında yüzde 3,5, ikinci altı aynda yüzde 3, 2021'nin ilk altı ayında yüzde 3, ikinci altı ayında yüzde 2,5 zamdan oluşan hükümetin bu teklifi, memur konfederasyonlarınca kabul görmemişti. Hükümet memur ve memur emeklisine yeni zam teklifi yaptı. Peki 2020 ve 2021 toplu iş sözleşmesi memur ve memur emeklisine ne kadar zam yapılacak?

19 Ağustos 2019 Pazartesi 08:26
Memur ve memur emeklisine ne kadar zam yapılacak? 2020 ve 2021 toplu iş sözleşmesi

Memur ile memur emeklisi son dakika toplu iş sözleşmesi zam son dakika memur ve memur emeklisi toplu iş sözleşmesinde hükümetten yeni zam teklifi geldi. 2020'nin ilk altı ayında yüzde 3,5, ikinci altı aynda yüzde 3, 2021'nin ilk altı ayında yüzde 3, ikinci altı ayında yüzde 2,5 zamdan oluşan hükümetin bu teklifi, memur konfederasyonlarınca kabul görmemişti. Hükümet memur ve memur emeklisine yeni zam teklifi yaptı. Peki 2020 ve 2021 toplu iş sözleşmesi memur ve memur emeklisine ne kadar zam yapılacak?

Memur ile memur emeklisinin 2020 ve 2021 yıllarındaki mali ve sosyal haklarını belirleyecek 5. Dönem Toplu Sözleşmesinin görüşmeleri devam ediyor. Bu kapsamda, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk ile Kamu Görevlileri Sendikaları Heyeti Başkanı Ali Yalçın arasında bakanlıkta sürpriz bir görüşme gerçekleşti.

4+4, yüzde 3+3 zam ve enflasyon farkı

Bakan Selçuk, görüşmede, Kamu İşveren Heyeti adına 2020'de yüzde 4+4, 2021'de yüzde 3+3 zam ve enflasyon farkından oluşan yeni bir teklifte bulundu. Kamu İşveren Heyeti ile Kamu Görevliler Heyeti arasında 1 Ağustos'ta başlayan süreç kapsamında hükümet 16 Ağustos Cuma günü ilk zam teklifini açıklamıştı. 2020'nin ilk altı ayında yüzde 3,5, ikinci altı aynda yüzde 3, 2021'nin ilk altı ayında yüzde 3, ikinci altı ayında yüzde 2,5 zamdan oluşan bu teklif, memur konfederasyonlarınca kabul görmemişti.

 

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Haber Tarihi: 19 Ağustos 2019 Pazartesi 08:26
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