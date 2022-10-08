Memur ve memur emeklisine müjde! Çift zam geliyor

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından sistemdeki sorunların giderilmesi ile adalet duygusunun pekiştirilmesi amacıyla hazırlanan 3600 ek gösterge düzenlemesi temmuz itibarıyla yasalaşıp Resmi Gazete'de yayımlanmıştı. Söz konusu düzenleme mevcut emekli ve çalışanlar olmak üzere 5.3 milyon kamu personelinin maaş ve ikramiyelerinde önemli iyileştirmeler sağlıyor. Düzenleme temmuzda yasalaşmış olsa da kanunun yürürlük tarihi 15 Ocak 2023 olarak belirlenmişti.

Enflasyon farkı cepte

Ocak ayı aynı zamanda zam ayı. Toplu sözleşmeye göre yüzde 8 zam kesin. 31 Aralık 2022'ye kadar oluşacak son 6 aylık enflasyona göre oluşan fark da bu zamma eklenecek. Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) açıkladığı verilere göre; son 6 aylık dönemin ilk 3 aylık enflasyonu kümülatif yüzde 7.06 olmuştu. Böylece ikinci 6 ay için geçerli olan yüzde 7'lik toplu sözleşme zammı aşıldığından fark oluşmuştu. Geri kalan 3 ayda oluşacak enflasyona göre yüzde 8'e ilaveten fark da yansıtılacak. Bu farkla toplam zammın yüzde 15-20 arası olacağı hesaplanıyor. Ek zamlar da gündeme gelebilir.

Unvanlara göre belirlendi

Ek gösterge düzenlemesi kapsamında yapılan değişiklikleri de kısaca hatırlayalım. Birinci dereceye gelmiş olmak şartıyla tüm öğretmenlerin, 2 yıl ve üzeri yükseköğrenim mezunu polislerin, alan sınırlaması olmaksızın 2 yıl ve üzeri yükseköğrenim mezunu tüm sağlık çalışanı ve din görevlilerinin ek göstergeleri 3600'e yükseltildi. Ayrıca avukat, il müdürü, bekçi, uzman jandarma ve uzman erbaş gibi 3000 ek göstergeli tüm meslek gruplarının da 3600 ek gösterge düzenlemesinden faydalanmaları sağlandı. Sosyal tarafların beklentileri dikkate alınarak il müdür yardımcısı, ilçe müdürü, şube müdürü, gelir uzmanı ve mali hizmetler uzmanları gibi kariyer uzmanları ile denetmenlerin de 2200 olan ek göstergeleri 3600 ek göstergeye çıkarıldı.

Hiyerarşik dengeler gözetildi

Öte yandan kamuda unvanlar arasındaki hiyerarşi dikkate alınarak genel müdür yardımcısı ve emsali kadroda görev yapan yöneticilerin 3600 olan ek göstergeleri de 4400 olarak yeniden belirlendi. Tüm bunlara ilaveten adalet duygusu rehberliğinde ek göstergesiz yardımcı hizmetler sınıfında görev yapanlar da dahil olmak üzere tüm memurlara ilave 600 puan verilmesi sağlanarak emekli ve çalışan tüm kamu görevlilerinin ek göstergelerinde iyileştirme yapıldı. Ayrıca belediye başkanlarının emekli aylıkları arasında makam tazminatından kaynaklanan farklılaşmanın ortadan kaldırılmasına yönelik düzenleme yapıldı.

Artış ne kadar yansıyacak?

Yapılan düzenlemeyle 15 Ocak itibarıyla memurların ve memur emeklilerinin maaşlarında önemli artışlar olacak. Düzenleme özellikle memur emeklilerinin maaşında şu anki hesaplamalara göre 2 bin liralara varan artışa işaret ediyor. İşte örnekler:

2022 Temmuz ayı itibariyle ek göstergesi 3000'den 3600'e çıkan ve 30 yıllık hizmeti olan birinci derecedeki bir memurun; emekli aylığında 1.728 TL, emekli ikramiyesinde ise 62 bin 299 TL artış olacak.

Temmuz ayı itibariyle birinci derecedeki 3000 ek göstergeli öğretmen, sağlık çalışanı, din görevlisi, avukat ve matematikçi gibi unvanlarda görev yapanların emekli aylığı 7 bin 878 TL'den 9 bin 605 TL'ye çıkacak, emekli ikramiyesi ise 284 bin 73 TL 'den 346 bin 371 TL'ye çıkacak.

Polisler de söz konusu bu artıştan yararlanacak ve ek ödemeleri ile birlikte emekli aylıkları 7 bin 978 TL'den 9 bin 705 TL'ye, emekli ikramiyeleri ise 284 bin 73 TL'den 346 bin 371 TL'ye yükselecek.

Ek göstergesi 2200'den 3600'e yükseltilen sağlık çalışanları, din görevlileri, denetmen ve şube müdürü gibi memurların ise emekli aylıklarında 1.946 TL ve ikramiyelerinde 70 bin 210 TL ilave ödeme olacak. Bu kapsamda bu kişilerin emekli aylıkları 7 bin 659 TL'den 9 bin 605 TL'ye, emekli ikramiyeleri ise 276 bin 161 TL'den 346 bin 371 TL'ye yükselecek.

Lise mezunu polislere ek ödeme

3600 ek gösterge kanun teklifinde, lise ve dengi okul mezunu olup da makam tazminatı alamayan polislere ek ödeme çıkmıştı. Buna göre, emekli aylıklarıyla birlikte yapılacak ilave ödeme tutarı 1.200 lira olacak.

Ocak itibarıyla hesap ortaya çıkacak

Ocağın ilk haftasında açıklanacak enflasyon verisiyle ortaya çıkacak enflasyon farkı, artı yüzde 8 toplu sözleşme zammına ek olarak özellikle memur emeklilerinin maaşlarında 3 bin lirayı da aşan zamlar görülecek. Böylece enflasyonla düşen alım gücünde önemli bir iyileşme sağlanacak.