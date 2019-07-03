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Memur ve emeklilerin zam oranları belli oldu

Açıklanan enflasyon verisiyle memur, memur emeklisi ve emeklilerin Temmuz ayında alacakları zam oranları belli oldu.

03 Temmuz 2019 Çarşamba 10:44
Memur ve emeklilerin zam oranları belli oldu

Açıklanan enflasyon verisiyle memur, memur emeklisi ve emeklilerin Temmuz ayında alacakları zam oranları belli oldu. Buna göre SSK ve BAĞ-KUR emekli aylıklarına Temmuz ayında yüzde 5, memur ve memur emekli aylıklarına ise yüzde 6 oranında zam yapılacak.


Haziran ayı enflasyon rakamları açıklandı. Bu ayda Tüketici fiyat endeksi (TÜFE) aylık yüzde 0,03, yurt içi üretici fiyat endeksi (Yİ-ÜFE) de yüzde 0,09 arttı. Açıklanan enflasyon rakamlarıyla memur, memur emeklisi ve emeklilerin alacakları zam oranları da belli oldu. Toplu sözleşme gereği memur ve memur emeklisinin temmuz ayında yüzde 5 zam alması ve 6 aylık enflasyon oranlarında oluşacak fark kadar ekleme yapılması kararlaştırılmıştı. Yılın ilk yarısında oluşan enflasyon oranının yüzde 5’e ulaşmasıyla oluşan yüzde 1’lik fark memur ve memur emeklisinin alacağı zam oranına eklendi. Böylece memur ve memur emeklisinin Temmuz ayında alacağı zam oranı yüzde 6 olarak saptandı.


SSK ve BAĞ-KUR emeklileri ise Temmuz ayında maaşlarını yüzde 5 zamla alacaklar.

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Haber Tarihi: 03 Temmuz 2019 Çarşamba 10:44
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