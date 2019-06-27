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Memur toplu sözleşme son dakika ne kadar zam yapılacak? Sözleşmeli personel kadro

Milyonlarca emekli ve memurun merakla beklediği temmuz zammına sayılı günler kala, memur kesiminin hükümettin toplu sözleşme görüşmelerinine ilişkin sözleşmeli personellerin çalışma sistemleri ve zorunlu çalışma sistemi haklarının yanında sözleşmeli personelin kadro talebi gündeme geldi. 2019 memur toplu sözleşme ne zaman, 2019 Yılı Temmuz ayı memurların toplu sözleşme ve enflasyon farklı maaşı (Net-Brüt) ne kadar olacak? Temmuzda emekli ve memur zammı ne kadar olacak? Son toplu sözleşmeye göre; memur ve emeklisine ocakta yüzde 4 zam yapıldı. Temmuzda ise yüzde 5 zam yapılacak.

27 Haziran 2019 Perşembe 16:40
Memur toplu sözleşme son dakika ne kadar zam yapılacak? Sözleşmeli personel kadro

Milyonlarca emekli ve memurun merakla beklediği temmuz zammına sayılı günler kala, memur kesiminin hükümettin toplu sözleşme görüşmelerinine ilişkin sözleşmeli personellerin çalışma sistemleri ve zorunlu çalışma sistemi haklarının yanında sözleşmeli personelin kadro talebi gündeme geldi. 

Cumhurbaşkanlığı Sosyal Politikalar Kurulu Başkan Vekili/Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Vedat Bilgin ve Memur- Sen yetkilieri Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde sözleşmeli personel sorunları ve kadro talebi konusunda yeni bir görüşme gerçekleştirdi. Söz konusu görüşmede sözleşmeli personellerin çalışma sistemleri ve zorunlu çalışma sistemi hakkında detaylar paylaşıldı. Memur Sen Genel Başkanı Ali Yalçın'ın Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde gerçekleştirilen görüşmeler hakkında yaptığı açıklamada şunları söyledi: ”Cumhurbaşkanlığı Sosyal Politikalar Kurulu Başkan Vekili/Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Sn.Vedat Bilgin ile Memur-Sen Heyeti olarak bir araya geldik. Meclis Genel Kurulu'nda görüşülmeye başlanılan Süreli Sözleşmeliler ile ilgili düzenlemenin kapsamının genişletilmesini istedik. Süreli Sözleşmelilerde [Eğitim,Diyanet,Sağlık] alanında 4+2 zorunlu çalışma yükümlülüğüne tabi personelin 3+1’e indirilmesi olumlu bir adım ama asla yeterli değil. 31 Mart sonrası CHP ve HDP’li belediyeler başta olmak üzere İşten atılan/İş akdi feshedilen Sözleşmeli Memur sayısı 75’i geçti. Kadro bu anlamda kaçınılmazdır.”

Temmuzda emekli ve memur zammı ne kadar olacak?

Son toplu sözleşmeye göre; memur ve emeklisine ocakta yüzde 4 zam yapıldı. Temmuzda ise yüzde 5 zam yapılacak. Türkiye İstatistik Kurumu’na (TÜİK) göre; enflasyon ocakta yüzde 1.06, şubatta yüzde 0.16, martta yüzde 1.03, nisanda yüzde 1.69 ve mayısta da yüzde 0.95 arttı. 5 aylık toplam kümülatif enflasyon yüzde 4.98 oldu. Haziran enflasyonu ise 3 Temmuz’da ortaya çıkacak. Enflasyon yerinde saysa dahi bu zam cepte. Analistler, enflasyondaki düşüşün haziran itibarıyla belirginleşeceğine dikkat çekiyor. Bu nedenle aylık artışlar daha sınırlı kalabilir. Merkez Bankası’nın son beklenti anketine göre uzmanların haziran ayı enflasyon beklentisi yüzde 0.91 civarında. Enflasyon bu beklentilere paralel gerçekleşirse ilk 6 aylık veriler yüzde 5.5-6 arasında olabilir. 

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Haber Tarihi: 27 Haziran 2019 Perşembe 16:40
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  12. Temmuzda emekli ve memur zammı ne kadar olacak?

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