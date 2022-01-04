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Ekonomi Memur maaşları belli oldu!
Ekonomi

Memur maaşları belli oldu!

Ocak ayı itibariyle yeni yapılan zamlar sonrası en düşük memur maaşı 6 bin 429 TL'ye yükseldi.

Yeniakit Publisher
2022-01-04 09:53:00 - 2022-01-04 10:18:32
Memur maaşları belli oldu!

Dün Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) enflasyon verilerini açıklamasından sonra memurlara gelecek zam oranı belli oldu.

Yüzde 23 enflasyon zammı ve yüzde 5 dönem zammı alan memurlara Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dünkü kabine toplantısının ardından da müjdeyi verdi.

Memurlara ocak ayındaki yüzde 5'lik toplu sözleşme zammını yüzde 7,5 olarak uygulama kararı aldıklarını söyleyen Erdoğan, yüzde 2,5'lik artışa gittiklerini belirtti.

Böylece memurların maaş artış oranı 30,95'e çıktı.

İşte güncel yeni memur maaşları;

Memur maaşları

Unvan ve Derece - Temmuz – Ocak (yüzde 30,95 zamlı)

Vali - 22.412 - 29.247

Genel müdür (1/4) - 16.177 - 21.330

Şube müdürü (Lisans - 1/4) - 8.526 - 11.188

Memur (Lisans - 9/1) - 5.277 - 6.854

Öğretmen (1/4) - 6.587 - 8.668

Kaymakam 1. sınıf (1/4) - 14.826 - 19.510

Baş komiser (3/1) - 8.522 - 11.162

Polis memuru (8/1) - 7.465 - 9.706

Uzman doktor (1/4) - 10.126 - 13.312

Hemşire (Lisans - 5/1) - 6.391- 8.351

Mühendis (1/4) - 8.703 - 11.440

Teknisyen (Lise - 11/1) - 5.491 - 7.132

Araştırma görevlisi (7/1) - 8.265 - 10.809

Vaiz (1/4) - 6.844 - 9.003

Avukat (1/4) - 8.311 - 10.934

En düşük memur maaşı - 4.880 - 6.429

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Yorumlar

halil [email protected]

Emekli memurlarada yüzde 27.47.Aslında yapılan bu zam enflasyonun yarısını karşılıyor,ama Türkiyeye iç ve dış hain güçler tarafından ekonomik saldırı var.Memurlar ve emeklilerde fedakarlık edip,kemer sıkmalılar.Eski hükümetler döneminde saldırı olmamasına rağmen zaten hep kemer sıkılıyordu.En çok kemer sıkma lafınıda Ecevit yapıyordu.Demirel,Özal,Çiller,Karayalçın dönemlerindede hep kemer sıkıldı.Ak parti zamanında ise 2018 den beri kemer sıkılıyor.Ajan papazla başladı.Sonrada Türkiyenin pkk ile iyi mücadele etmesi,doğalgaz bulması dış ve iç güçlerin hain emellerine ters geldi saldırdıkca saldırıyorlar.Görelim Mevla neyler neylerse güzel eyler.Millet özüne dönerek maneviyata yönelirse belalar alt olur.
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