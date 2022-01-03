Memur maaşına ne kadar zam yapıldı son durum
Memurlara hangi sosyal destek sağlandı? 3 Ocak Pazartesi günü merakla beklenen 2021 Aralık ayı enflasyon oranı açıklandı. Ardından ek artış yapılıp yapılmayacağı sorusuna cevap aramaya başladı. Konu hakkında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’dan açıklama geldi. Peki, memur maaşları ne kadar oldu?
Yeni yılla birlikte milyonlarca emekli ve memur maaşlarına yüzde kaçlık bir artış yapılacağını araştırmaya başlamıştı. Konu hakkında merakla beklenen açıklama geldi.
Memur maaşına ne kadar zam yapıldı son durum
Aralık ayı enflasyon rakamlarının ardından memur maaşı zam oranı şekillenmişti. Açıklanan rakamlar sonucunda ise memur ve emekli maaşı artışı yüzde 27,9 olarak gösterilmişti. Milyonlar ek bir artış olup olmayacağını merak ediyordu. Konu hakkında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan açıklama geldi.
Kabine toplantısının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Memurların yüzde 5'lik artışını yüzde 7.5 olarak uygulama kararı aldık. Böylece memurlarımızın maaş artış oranını yüzde 30.5'a çıkardık” dedi.