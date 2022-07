Memur emeklilerine zam farkı ne zaman yatacak? 2022 memurlar temmuz zam farklarını ne zaman alacak?

Milyonları ilgilendiriyor! Emeklilerin zam farkı ödeme takvimi belli oldu. Peki memur emeklisi zam farklarını ne zaman alacak? Memur emeklileri ile dul ve yetimlerinin maaş zam farklarının 28 Temmuz’da ödeneceği öğrenildi.

En düşük memur emekli maaşı ne kadar?

SSK ve Bağ-Kur emekli maaşı 6 aylık enflasyon oranında gerçekleşecek. Bu oran haziran enflasyonu öncesinde yüzde 35.64 olarak açıklandı. Memur ve memur emeklisi için maaş zammı yüzde 41,85, SSK ve Bağkur emeklisi maaş zammı ise 42,35 oldu. Açıklanan enflasyon oranları ile birlikte en düşük memur maaşı 9 bin, en düşük emekli memur maaşı ise 6 bin lira oldu oldu. Bağkur emekli maaşı ise 4 bin 197 lira oldu.

Zamlı emekli memur maaşları ne kadar?

Emekli Müsteşar (1/1)

Eski maaş: 15.459 TL

Yeni maaş: 21.928 TL

Emekli Genel müdür (1/1)

Eski maaş: 13.664 TL

Yeni maaş: 19.382 TL

Emekli Şube müdürü (Lisans 1/4)

Eski maaş: 5.243 TL

Yeni maaş: 7.437 TL

Emekli Memur (Lisans 1/4)

Eski maaş: 5.130 TL

Yeni maaş: 7.276 TL

Emekli Öğretmen (1/4)

Eski maaş: 5.275 TL

Yeni maaş: 7.482 TL

Emekli Kaymakam 1. sınıf (1/4)

Eski maaş: 8.956 TL

Yeni maaş: 12.704 TL

Emekli Polis memuru (8/1)

Eski maaş: 5.456 TL

Yeni maaş: 7.739 TL

Emekli Hemşire (Lisans 1/4)

Eski maaş: 5.128 TL

Yeni maaş: 7.274 TL

Emekli Mühendis (1/4)

Eski maaş: 6.433 TL

Yeni maaş: 9.125 TL

Emekli Teknisyen (Lise 1/4)

Eski maaş: 4.477 TL

Yeni maaş: 6.350 TL

Emekli Profesör (1/4)

Eski maaş: 12.238 TL

Yeni maaş: 17.359 TL

Emekli, malul, vazife malulü, dul veya yetim aylığı alan toplam 2 milyon 385 bin 799 kişinin 1 Temmuz 2022 tarihinden geçerli olmak üzere aylıklarında oluşan fark tutarları, aylık almakta oldukları Banka ve PTT şubelerindeki hesaplarına gönderilerek 28 Temmuz 2022 tarihinde ödenecek.

Devlet memurları maaşlarını her ayın 15'inde alıyor. Memur emeklileriyle dul ve yetimlerinin ödemeleri ise her ay, 2 ayda 1 ya da 3 ayda 1 şeklinde olmak üzere 3 farklı dönemde gerçekleştiriliyor. Bu dönemlerde yapılan ödemeler ise sicil numaralarına göre ayın 1'i ile 5'i arasında hesaplara yatıyor. Eski ismi SSK ve Bağ-Kur olan işçi, esnaf ve çiftçi emeklilerinin aylıkları ise yine sicil numaralarına göre her ayın 18 ile 24'ü arasında kalan 7 güne dağıtılarak ödeniyor.