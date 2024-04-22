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Ekonomi Memur bütçesine uygun muhteşem SUV araç!
Ekonomi

Memur bütçesine uygun muhteşem SUV araç!

Yeniakit Publisher
2024-04-22 09:14:00 -
Memur bütçesine uygun muhteşem SUV araç!

Ultra lüks tasarımı ve teknoloji ile donatılmış sistemi ile SUV sektöründe yeni bir dönemi başlatan Chery X90 PRO modeli fiyatı ile de oldukça dikkat çekiyor.

Ultra lüks tasarımı ve teknoloji ile donatılmış sistemi ile SUV sektöründe yeni bir dönemi başlatan Chery X90 PRO modeli fiyatı ile de oldukça dikkat çekiyor.

Araç fiyatlarındaki yükseliş devam ederken taşıt kredilerindeki yükseklik birçok meslek sahibinin elini kolunu bağlıyor. Ancak, Ünlü Çin araba markası Chery yeni SUV modeli ve uygun fiyatları ile herkese lüks araç sahibi olmanın fırsatını sunuyor. X90 PRO modelindeki lüks tasarım ve güçlü donanımının yanı sıra cazip fiyat avantajı ile özellikle araç sahibi olmak isteyen öğretmenlere bütçelerine göre en iyi araba fırsatını sunuyor.

X90 PRO özellikleri

Araç, 5 ve 7 kişilik oturma düzeni seçenekleriyle beş farklı donanım paketi sunuyor. Motor seçenekleri arasında 1.6T ve 2.0T olmak üzere iki farklı turbo motor bulunuyor ve her iki motor da 7 ileri ıslak çift kavramalı şanzıman ile eşleştirilmiş.

Performans açısından da yüksek kalite gösteren araç, 2.0T motorlu versiyon, 0'dan 100 km/s hıza 8.3 saniyede ulaşabiliyor.

iç mekanı, geniş ve teknolojik olarak ileri düzey özelliklere sahip modelin kokpitte, 10.25 inç boyutunda bir LCD gösterge paneli ve Qualcomm Snapdragon 8155 yonga seti tarafından desteklenen devasa 15.6 inç büyüklüğünde bir merkezi dokunmatik ekran yer alıyor.
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L2.5 seviyesinde sürücü yardım özellikleri ve kapsamlı bir hava yastığı paketi ile donatılmış araç güvenlik açısından da bulunmaz bir model oluyor.

Fiyatı ne kadar?

127.900-yuan (yaklaşık 17.982$) başlangıç fiyatıyla piyasaya sürülen X90 PRO modelin Türkiye satış fiyatı yaklaşık 570 bin TL olarak açıklanıyor. Çok daha pahalı ve lüks SUV modellerinin özellikleri ile donatılmış olan araç uygun fiyatı ile oldukça dikkat çekiyor.

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