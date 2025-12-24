Memnon heykelleri 20 yıl sonra yeniden ziyarete açıldı

Mısır’daki Teb Nekropolü’nde yer alan ünlü Memnon Heykelleri’nin restorasyonu tamamlandı. Yaklaşık 3 bin 400 yıllık anıt yeniden ziyaretçilere açıldı.

Firavun Üçüncü Amenhotep’i tasvir eden ikiz heykellerden biri 14,5 metre, diğeri ise 13,5 metre yüksekliğinde.

Yaklaşık 3 bin 400 yıl önce antik Mısır’ı yöneten Firavun 3. Amenhotep'i tasvir eden heykeller, dönemin en güçlü hükümdarlarından birine adanmıştır.

Antik Mısır’ın en müreffeh çağı kabul edilen Yeni Krallık döneminde (yaklaşık 500 yıl) hüküm süren Üçüncü Amenhotep, 1390–1353 yılları arasında tahtta kaldı. Refah, barış ve görkemli mimari yapılarla anılan hükümdarın mumyası bugün Kahire’deki bir müzede sergileniyor.

Memnon Heykelleri, yüzyıllar boyunca meydana gelen depremler nedeniyle ağır hasar görmüştü, bu nedenle restorasyon süreci neredeyse 20 yıl sürdü.

Mısır hükümeti, ülkenin benzersiz arkeolojik mirasını öne çıkararak turizmi canlandırma çabalarını sürdürüyor. Bu kapsamda, birkaç hafta önce Giza Piramitleri ve Sfenks’in yakınında inşa edilen Büyük Mısır Müzesinin açılışı gerçekleştirilmişti.