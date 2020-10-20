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Aktüel Memleketine gelemediği için değiştiremediği yıpranmış bayrak Kaymakamlıkça yenilendi
Aktüel

Memleketine gelemediği için değiştiremediği yıpranmış bayrak Kaymakamlıkça yenilendi

Yeniakit Publisher
2020-10-20 18:34:54 -
Memleketine gelemediği için değiştiremediği yıpranmış bayrak Kaymakamlıkça yenilendi

BARTIN (AA) - Salgın nedeniyle İstanbul'dan memleketi Bartın'a gelemediğini beyan eden kişinin evinin önündeki Türk bayrağı talebi üzerine Ulus Kaymakamlığınca değiştirildi.

Ulus ilçesi Eldeş köyündeki evinin bahçesine 25 yıl önce Türk bayrağı asan Yusuf Gök, aradan geçen sürede yıpranan bayrağı her yıl yeniledi.

Bir süre sonra İstanbul'a taşınan Gök, yine her yıl geldiği köyünde eskiyen bayrağı değiştirmeyi sürdürdü.

Bu yıl yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle köyüne gelemediğini beyan eden Gök, bayrağın değiştirilmesi için Ulus Kaymakamlığına yazdığı mektupla yardım istedi.

Ulus Kaymakamı Mehmet Sadık Kılıç, bayrağın değiştirilmesi talimatı verdi.

İlçe Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Uğur Ünal tarafından görevlendirilen ekip köye giderek Türk bayrağını yenisiyle değiştirdi.

Bayrak değişimi için görevlendirilen Ulus Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı ekibi tarafından hazırlanan video Kaymakamlık kanalıyla İstanbul'da yaşayan Gök'e ulaştırıldı.

Yusuf Gök kendisiyle telefonla iletişime geçen gazetecilere, bayrağın değiştirilme videosunu izlediğinde duygulandığını söyledi.

Talebini karşılayan Kaymakam Kılıç ve Kaymakamlık personeline teşekkür eden Gök, "Ulus Kaymakamlığımız sağ olsunlar bu çağrıma kayıtsız kalmadılar. Evimin önündeki bayrağı yenisiyle değiştirdiler. O anlara ait bir de video hazırlamışlar. İzlerken inanın çok duygulandım. Bir kez daha devletimizle ve bayrağımızla gurur duydum." dedi.


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