Memleket Partisi’nden FETÖ’cü Uslu’ya olay gönderme

YENİ AKİT ANKARA

Her fırsatta Türkiye aleyhinde paylaşımlarda bulunan FETÖ firarisi Emre Uslu sosyal medya hesabı üzerinden, “Yüzde yüz Türk çıkarım diye korkuyorum. Bu yüzden DNA testi yaptırmıyorum” şeklinde ifadeler kullanarak yine Türkiye Cumhuriyetini kötülemeye kalktı. Uslu’nun paylaşımına ise Memleket Partisi İstanbul Gençlik Kolları’ndan cevap geldi.

Memleket Partisi İstanbul Gençlik kolları tarafından yapılan paylaşımda, “Yaptırma. Zaten senin gibilerin Türk çıkmasından da biz korkuyoruz. Buradan 15 Ocak'ta göreve başlayacak olan seçilmiş Virginia valisi Glenn Youngkin'e de sahipsiz sokak köpekleriyle ilgilenmesi hususunda çağrıda bulunuyoruz” denildi.