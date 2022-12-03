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Gündem Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, “Bu 6’lı masa, Tayyip Erdoğan hayranıdır
Gündem

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, “Bu 6’lı masa, Tayyip Erdoğan hayranıdır

Edirne’nin Keşan ilçesinde konuşan Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce 6’lı masayı eleştirerek: “Yaptıkları bütün işler Tayyip Erdoğan’ın ekmeğine yağ sürmekten ibarettir. Karşıymış gibi görünüyorlar, bunlara çocuk inanmaz. 6’lı masa bir araya gelecek, talimat verecekler cumhurbaşkanına o seçim kazanacak, Türkiye’yi yönetecekler. Hey gülüm hey. Böyle ülke mi yönetilir? Bu şu demektir, ‘bizi ciddiye almayın, bizi seçmeyin, Tayyip Erdoğan’la devam edin’” dedi.

Yeniakit Publisher
2022-12-03 15:56:00 - 2022-12-03 15:59:14
Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, "Bu 6’lı masa, Tayyip Erdoğan hayranıdır

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, Edirne’nin Keşan ilçesinde sivil toplum kuruluşlarıyla esnafı ziyaret etti.

Burada konuşan Muharrem İnce, "Yaptıkları bütün işler Tayyip Erdoğan’ın ekmeğine yağ sürmekten ibarettir. Karşıymış gibi görünüyorlar, bunlara çocuk inanmaz. 6’lı masa bir araya gelecek, talimat verecekler cumhurbaşkanına o seçim kazanacak, Türkiye’yi yönetecekler. Hey gülüm hey. Böyle ülke mi yönetilir? Bu şu demektir, ‘bizi ciddiye almayın, bizi seçmeyin, Tayyip Erdoğan’la devam edin” dedi.

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