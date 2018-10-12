Meme kanseri önlenebilir mi?



● Tarlada, bahçede yoğun çalışan çok doğuran ve bebeklerini 2 yaşına kadar emziren kadınlarda meme kanseri riskinin azaldığı gözlenmiştir.

● Sebze ve meyveden zengin beslenilmeli, ağır yağlı yiyeceklerden kaçınılmalıdır. Sebze ve meyvenin bol tüketilmesi, gibi basit önlemler bile meme kanseri riskini % 30-40 oranında azaltılabilmektedir

● Şişmanlıktan kurtulun.

● Sigara ve alkolden uzak durulmalıdır.

Önlenebilir mi?

● Henüz meme kanserini kesin önleyen bir yöntem henüz yoktur. Günümüzde bilinen tek yöntem, erken teşhisdir.

Nasıl erken teşhis edilebilir?

● Yirmi yaş üzerindeki kadınlar, her ay belirli bir zamanda kendi kendilerini muayene etmelidirler. Her ay düzenli olarak kendisini muayene eden bir kadın, ortaya çıkan bir kitleyi çok daha erken fark eder. Eğer bir değişiklik hissederse derhal bir hekime başvurmalıdır.

Nasıl anlayabilirsiniz?

Kendi kendinize ilk muayenenizi yapabilirsiniz. Şunlara dikkat etmelisiniz:

● Memede iki haftadan uzun süre ele gelen sertlik veya kitle

● Meme derisinde kalınlaşma, şişme, renk değişikliği

● Meme başında kalınlaşma, kızarıklık veya yara olması

● Memede veya meme başında içeri doğru çekinti olması

● Memenin şeklinde değişiklik

● Meme başlarının durumlarında değişiklik

● Meme başında ortaya çıkan akıntı.

Eğer bir değişiklik farketmeseniz bile, üç yılda bir, hekim kontrolü faydalıdır. Kırk yaşına gelen kadınların, kendi yaptıkları periyodik muayeneye ek olarak her yıl bir kere de hekim tarafından muayene edilmeleri iyi olur. Ayrıca hekim tavsiye ederse mamografi çektirmelidir.