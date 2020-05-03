Meltem Cumbul'dan tepki çeken sözler!

yeniakit.com.tr Savcı Mehmet Selim Kiraz’ı şehit eden terör örgütü DHKP-C'ye yakınlığıyla bilinen Grup Yorum Üyesi İbrahim Gökçek, örgütün talimatıyla ölüm orucuna başladı.

Terör örgütünün talimatı nedeniyle 320 gündür ölüm orucunda olan İbrahim Gökçek'e, sol zihniyetin önde gelen temsilcisi Meltem Cumbul arka çıktı.

Twitter'dan video yayınlayan Cumbul, "Grup Yorum üyelerinden İbrahim Gökçek 320 gündür ölüm orucunda. Ölüm orucunu bırakmak için talebiyse çok basit; konser vermek. Bu konser için de bir tarih, bu kadar." şeklinde skandal ifadeler kullandı.

Cumbul'un tepki çeken videosunun ardından akıllara İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun sözleri geldi.

"Örgüt yalakaları"

Terör örgütü DHKP-C'ye yakınlığıyla bilinen Grup Yorum Üyesi Helin Bölek, ölüm orucundayken ölmüştü.

Bunun üzerine CHP'li Özel'in, "Grup Yorum mensubu sanatçı Helin Bölek'in ölüm orucundayken yaşamını yitirmesinin üzüntüsü içindeyiz. Gün, ölüm orucunu sürdüren Mustafa Koçak ve İbrahim Gökçek'i yaşatmak için harekete geçme günüdür. Talepler yerine getirilmeli, toprağa yeni bir canın düşmesi engellenmelidir" sözüne Bakan Soylu, sert sözlerle karşılık vermişti.

"Hastaneye kaldırıldığı halde DHKP-C'nin talimatıyla tedavisi engellenerek..."

Bakan Soylu, "Hastaneye kaldırıldığı halde DHKP-C’nin talimatıyla tedavisini engelleyerek hastaneden çıkartıp ölüme yatıran sizin milletvekilleriniz. Ölümü kutsallaştırıp DHKP-C’nin değirmenine ölü taşıyan da sizsiniz @eczozgurozel. Gerçek yüzünüz bir kere daha görüldü, örgüt yalakaları" demişti.