0553 313 94 23

Melikgazi BESK Samsun’dan mutlu döndü

2018-2019 tekerlekli sandalye basketbol bölgesel liginin bitimine yaklaşılan son haftalardaMelikgazi Belediyesi Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı Samsun deplasmanından mutlu döndü.

11 Mart 2019 Pazartesi 15:33
Melikgazi BESK Samsun’dan mutlu döndü

2018-2019 tekerlekli sandalye basketbol bölgesel liginin bitimine yaklaşılan son haftalarda Melikgazi Belediyesi Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı Samsun deplasmanından mutlu döndü.

 

Maça kafile eksiği ile Melikgazi Belediyesi Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı sahaya yedeksiz çıktı. Melikgazi Belediyesi Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı maçta ağırlıklarını koyarak karşılaşmayı 39-71 galip geldi. Melikgazi Belediyesi Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı bu galibiyetle grupta ikinci sıradaki koltuğunu korudu. Melikgazi Belediyesi Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı Başkanı Faruk Şahin, "Kulüp olarak iki branşta da faaliyetlerimizi sürdürmeye çalışıyoruz. Elbette ki hedeflerimiz var ama bunu zamana yayabiliriz. Bu sezon konumunu koruyarak gelecek sezon için hedef belirlenebilir. Şu an öncelikli olarak desteklerini esirgemeyen ve bu sezonu tamamlamamız için katkı sağlayan başta sayın başkanım Dr Memduh Büyükkılıç Bey ve diğer tüm destekçilerimize bunu göstermek zorundayız. Bu hafta Samsun deplasmanına giderken hedef galibiyetle dönmekti bunu başardığımız için mutluyum" diye konuştu.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 11 Mart 2019 Pazartesi 15:33
  1. Samsun
  2. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Hekimhan’da Cumhur İttifakına destek artıyor
    1. Hekimhan’da Cumhur İttifakına destek..
    2. Gençler Nemrut Dağı Milli Park..
    3. Van’dan ezana yapılan saygısızlara..
    4. Anadolu Üniversitesinde “Öğrenci Sanat..
    5. Real Madrid'de Mourinho krizi: Gelirse..
    6. Erdoğan, Hindistan Başbakanı Modi ile..
    7. Figen Yüksekdağ'ın yargılandığı dava
    8. Akıncı, İstiklal Marşının kabulünün..
    9. Sabancı Uluslararası Adana Tiyatro..
    10. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hindistan..
    11. "Size bir sürprizimiz var" diyen..
    12. Fas'tan İİT ülkelerine..
    13. Gaziantep gıda sektörü Japonya açılımı
    14. Sağlık Bakanı Koca: "2023’e kadar..
    15. "Taş üstüne taş koyana 'evet' deyip,..
    16. Bitlis’ten ezana yapılan saygısızlığa..
    17. Kadınlar günü GTO’da coşkuyla kutlandı
    18. “Yüzde 2,6'lık büyüme memnuniyet verici”
    19. Bozbey, Doğa Dostu Belediye Başkanı..
    20. Kadıköy'de denizde farklı yerlerde 2..
    21. "2019'u da rekorlar yılı olarak..
    22. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hindistan..
    23. Irak Cumhurbaşkanı Berhem Salih:..
    24. Kesin ihraç talebi Edremit’te şok..
    25. Kumar oynayan 61 kişiye 19 bin 840..
    26. Kırıkkale’de uyuşturucu ticareti..
    27. Ağrı merkezli FETÖ/PDY operasyonu: 15..
    28. Karacabey’e Orman İşletme Müdürlüğü..
    29. CHP'de neler oluyor! Önce ihraç sonra..
    30. Tokyo Olimpiyatları baraj yönergesi..
    Hocalar kovuldu PKK’lılar görevde
    Hocalar kovuldu PKK’lılar görevde
    Bakan tarih verdi! Poşetten sonra sıra ona geliyor
    Bakan tarih verdi! Poşetten sonra sıra ona geliyor
    Ezana hakaret eden alçaklara CHP'den destek!
    Ezana hakaret eden alçaklara CHP'den destek!
    Ezana hakarete tepki gösteren gruba polisten sert müdahale!
    Ezana hakarete tepki gösteren gruba polisten sert müdahale!
    Alman başkan Türkiye'ye onun için geldi! 'Seçimlerde onu destekleyin'
    Alman başkan Türkiye'ye onun için geldi! 'Seçimlerde onu destekleyin'

    Günün Karikatürü

    10 Mart 2019
    Melih Gökçek'ten ezanı ıslıklayan kadınlara zehir zemberek sözler!
    Melih Gökçek'ten ezanı ıslıklayan kadınlara zehir zemberek sözler!
    Temel Karamollaoğlu partililere kızdı: Şunu bile ayarlayamıyorsak vay halimize...
    Temel Karamollaoğlu partililere kızdı: Şunu bile ayarlayamıyorsak vay halimize...