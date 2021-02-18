Melikgazi Belediyesi Camii ve Kur’an kursu inşaatı yaptıracak
Kayseri Melikgazi Belediyesi, Kahraman Çelebi Camii ve Hatice Çelebi Diyanet Eğitim ve Kültür Merkezi yapılması işini açık ihale usulü ile ihale edecek.
Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’deki ilana göre 420 m2 camii ve 670 m2 Kur’an Kursu inşaatının ihalesi 04.03.2021 günü saat 14.00’de Hunat Mah. Nuhnaci Yazgan Cd. No: 3 Kat: 5 Melikgazi/Kayseri adresinde gerçekleştirilecek. Cami ve Kur’an Kursu inşaatları yer tesliminden itibaren 210 gün içinde bitirilerek hizmete sunulacak.
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